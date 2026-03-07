Resultados y clasificación de LaLiga española
Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Celta 1 Iglesias (25)
Real Madrid 2 Tchouameni (11), Valverde (90+4)
- Sábado:
Osasuna 2 Barja (89), Budimir (90+4)
Mallorca 2 Muriqi (35, 61)
Levante 1 Espí (50)
Girona 1 Roca (90+4)
Atlético de Madrid 3 Sørloth (5), Nico González (67, 81)
Real Sociedad 2 Soler (9), Oyarzabal (68)
Athletic 0
Barcelona 1 Yamal (68)
- Domingo:
(13.00 GMT) Villarreal
Elche
(15.15 GMT) Getafe
Betis
(17.30 GMT) Sevilla
Rayo
(20.00 GMT) Valencia
Alavés
- Lunes:
(20.00 GMT) Espanyol
Real Oviedo
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Barcelona 67 27 22 1 4 72 26 46
2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33
3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 46 25 21
4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17
5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10
6. Celta 40 27 10 10 7 37 30 7
7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6
8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1
9. Athletic 35 27 10 5 12 30 37 -7
10. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0
11. Getafe 32 26 9 5 12 21 29 -8
12. Girona 31 27 7 10 10 28 43 -15
13. Rayo 30 26 7 9 10 26 32 -6
14. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7
15. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12
16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5
18. Mallorca 25 27 6 7 14 31 44 -13
19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16
20. Real Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27