Resultados y clasificación de LaLiga española

Resultados y clasificación de LaLiga española

Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Celta 1 Iglesias (25)

Real Madrid 2 Tchouameni (11), Valverde (90+4)

- Sábado:

Osasuna 2 Barja (89), Budimir (90+4)

Mallorca 2 Muriqi (35, 61)

Levante 1 Espí (50)

Girona 1 Roca (90+4)

Atlético de Madrid 3 Sørloth (5), Nico González (67, 81)

Real Sociedad 2 Soler (9), Oyarzabal (68)

Athletic 0

Barcelona 1 Yamal (68)

- Domingo:

(13.00 GMT) Villarreal

Elche

(15.15 GMT) Getafe

Betis

(17.30 GMT) Sevilla

Rayo

(20.00 GMT) Valencia

Alavés

- Lunes:

(20.00 GMT) Espanyol

Real Oviedo

Clasificación: pts pj g e p gf gc dif

1. Barcelona 67 27 22 1 4 72 26 46

2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33

3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 46 25 21

4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17

5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10

6. Celta 40 27 10 10 7 37 30 7

7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6

8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1

9. Athletic 35 27 10 5 12 30 37 -7

10. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0

11. Getafe 32 26 9 5 12 21 29 -8

12. Girona 31 27 7 10 10 28 43 -15

13. Rayo 30 26 7 9 10 26 32 -6

14. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7

15. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12

16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11

17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5

18. Mallorca 25 27 6 7 14 31 44 -13

19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16

20. Real Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27

