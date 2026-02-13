Resultados y clasificación de LaLiga española

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 0

Osasuna 0

- Sábado:

(13h00 GMT) Espanyol

Celta

(15h15 GMT) Getafe

Villarreal

(17h30 GMT) Sevilla

Alavés

(20h00 GMT) Real Madrid

Real Sociedad

- Domingo:

(13h00 GMT) Real Oviedo

Athletic

(15h15 GMT) Rayo

Atlético de Madrid

(17h30 GMT) Levante

Valencia

(20h00 GMT) Mallorca

Betis

- Lunes:

(20h00 GMT) Girona

Barcelona

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

2. Real Madrid 57 23 18 3 2 49 18 31

3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20

4. Villarreal 45 22 14 3 5 43 24 19

5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9

6. Espanyol 34 23 10 4 9 27 31 -4

7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5

8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2

9. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

10. Athletic 28 23 8 4 11 25 33 -8

11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9

12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

13. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4

14. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8

15. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9

16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14

18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22