Resultados y clasificación de LaLiga española
Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 0
Osasuna 0
- Sábado:
(13h00 GMT) Espanyol
Celta
(15h15 GMT) Getafe
Villarreal
(17h30 GMT) Sevilla
Alavés
(20h00 GMT) Real Madrid
Real Sociedad
- Domingo:
(13h00 GMT) Real Oviedo
Athletic
(15h15 GMT) Rayo
Atlético de Madrid
(17h30 GMT) Levante
Valencia
(20h00 GMT) Mallorca
Betis
- Lunes:
(20h00 GMT) Girona
Barcelona
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40
2. Real Madrid 57 23 18 3 2 49 18 31
3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20
4. Villarreal 45 22 14 3 5 43 24 19
5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9
6. Espanyol 34 23 10 4 9 27 31 -4
7. Celta 33 23 8 9 6 30 25 5
8. Real Sociedad 31 23 8 7 8 33 31 2
9. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0
10. Athletic 28 23 8 4 11 25 33 -8
11. Getafe 26 23 7 5 11 18 27 -9
12. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15
13. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4
14. Sevilla 25 23 7 4 12 30 38 -8
15. Alavés 25 23 7 4 12 20 29 -9
16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9
17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14
18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12
19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22