Resultados y clasificación de LaLiga española
Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 0
Osasuna 0
- Sábado:
Espanyol 2 Kike García (66), Dolan (86)
Celta 2 Jutlgà (38), Iglesias (90+3)
Getafe 2 Arambarri (41 penal), Satriano (53)
Villarreal 1 Mikautadze (76)
Sevilla 1 Sow (42)
Alavés 1 Martínez (60)
Real Madrid 4 Gonzalo (5), Vinicius (25 penal, 48 penal), Valverde (31)
Real Sociedad 1 Oyarzabal (21 penal)
- Domingo:
(13h00 GMT) Real Oviedo
Athletic
(15h15 GMT) Rayo
Atlético de Madrid
(17h30 GMT) Levante
Valencia
(20h00 GMT) Mallorca
Betis
- Lunes:
(20h00 GMT) Girona
Barcelona
Clasificación: pts PJ G E P GF GC dif
1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34
2. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40
3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20
4. Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18
5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9
6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4
7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5
8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1
9. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0
10. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8
11. Athletic 28 23 8 4 11 25 33 -8
12. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8
13. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9
14. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15
15. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4
16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9
17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14
18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12
19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22
./bds