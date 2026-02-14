LA NACION

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados y clasificación de LaLiga española

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 0

Osasuna 0

- Sábado:

Espanyol 2 Kike García (66), Dolan (86)

Celta 2 Jutlgà (38), Iglesias (90+3)

Getafe 2 Arambarri (41 penal), Satriano (53)

Villarreal 1 Mikautadze (76)

Sevilla 1 Sow (42)

Alavés 1 Martínez (60)

Real Madrid 4 Gonzalo (5), Vinicius (25 penal, 48 penal), Valverde (31)

Real Sociedad 1 Oyarzabal (21 penal)

- Domingo:

(13h00 GMT) Real Oviedo

Athletic

(15h15 GMT) Rayo

Atlético de Madrid

(17h30 GMT) Levante

Valencia

(20h00 GMT) Mallorca

Betis

- Lunes:

(20h00 GMT) Girona

Barcelona

Clasificación: pts PJ G E P GF GC dif

1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34

2. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20

4. Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18

5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1

9. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

10. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

11. Athletic 28 23 8 4 11 25 33 -8

12. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

13. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

14. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

15. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4

16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14

18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22

