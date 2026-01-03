LA NACION

Resultados y clasificación de LaLiga

Resultados de los partidos de la decimoctava jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados y clasificación de LaLigaPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Resultados de los partidos de la decimoctava jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Rayo 1 De Frutos (45+1)

Getafe 1 Arambarri (90+1)

- Sábado:

(13h00 GMT) Celta

Valencia

(15h15 GMT) Osasuna

Athletic

(17h30 GMT) Elche

Villarreal

(20h00 GMT) Espanyol

Barcelona

- Domingo:

(13h00 GMT) Sevilla

Levante

(15h15 GMT) Real Madrid

Betis

(17h30 GMT) Mallorca

Girona

Alavés

Real Oviedo

(20h00 GMT) Real Sociedad

Atlético de Madrid

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17

4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16

5. Espanyol 33 17 10 3 4 22 17 5

6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10

7. Celta 23 17 5 8 4 20 19 1

8. Athletic 23 18 7 2 9 16 24 -8

9. Elche 22 17 5 7 5 23 20 3

10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9

11. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

12. Rayo 19 18 4 7 7 14 21 -7

13. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3

14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18

19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12

