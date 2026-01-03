Resultados y clasificación de LaLiga
Resultados de los partidos de la decimoctava jornada del campeonato de fútbol de España, y...
Resultados de los partidos de la decimoctava jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Rayo 1 De Frutos (45+1)
Getafe 1 Arambarri (90+1)
- Sábado:
(13h00 GMT) Celta
Valencia
(15h15 GMT) Osasuna
Athletic
(17h30 GMT) Elche
Villarreal
(20h00 GMT) Espanyol
Barcelona
- Domingo:
(13h00 GMT) Sevilla
Levante
(15h15 GMT) Real Madrid
Betis
(17h30 GMT) Mallorca
Girona
Alavés
Real Oviedo
(20h00 GMT) Real Sociedad
Atlético de Madrid
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31
2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20
3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17
4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16
5. Espanyol 33 17 10 3 4 22 17 5
6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10
7. Celta 23 17 5 8 4 20 19 1
8. Athletic 23 18 7 2 9 16 24 -8
9. Elche 22 17 5 7 5 23 20 3
10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9
11. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2
12. Rayo 19 18 4 7 7 14 21 -7
13. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3
14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5
15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6
16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4
17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10
18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18
19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19
20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12