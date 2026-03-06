Resultados y clasificación de LaLiga
Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- viernes:
Celta 1 Iglesias (25)
Real Madrid 2 Tchouameni (11), Valverde (90+4)
- sábado:
(13.00 GMT) Osasuna
Mallorca
(15.15 GMT) Levante
Girona
(17.30 GMT) Atlético de Madrid
Real Sociedad
(20.00 GMT) Athletic
Barcelona
- domingo:
(13.00 GMT) Villarreal
Elche
(15.15 GMT) Getafe
Betis
(17.30 GMT) Sevilla
Rayo
(20.00 GMT) Valencia
Alavés
- lunes:
(20.00 GMT) Espanyol
Oviedo
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45
2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33
3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20
4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17
5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10
6. Celta 40 27 10 10 7 37 30 7
7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6
8. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0
9. Athletic 35 26 10 5 11 30 36 -6
10. Osasuna 33 26 9 6 11 30 30 0
11. Getafe 32 26 9 5 12 21 29 -8
12. Rayo 30 26 7 9 10 26 32 -6
13. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7
14. Girona 30 26 7 9 10 27 42 -15
15. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12
16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5
18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13
19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16
20. Real Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27