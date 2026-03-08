Resultados y clasificación de LaLiga

Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Celta 1 Iglesias (25)

Real Madrid 2 Tchouameni (11), Valverde (90+4)

- Sábado:

Osasuna 2 Barja (89), Budimir (90+4)

Mallorca 2 Muriqi (35, 61)

Levante 1 Espí (50)

Girona 1 Roca (90+4)

Atlético de Madrid 3 Sørloth (5), Nico González (67, 81)

Real Sociedad 2 Soler (9), Oiarzabal (68)

Athletic 0

Barcelona 1 Yamal (68)

- Domingo:

Villarreal 2 Buchanan (31), Mouriño (41)

Elche 1 Silva (82)

Getafe 2 Kiko (28), Satriano (45+1)

Betis 0

Sevilla 1 Adams (13)

Rayo 1 Alfonso (50)

Valencia 3 Guerra (47), Cömert (90), Duro (90+9 penal)

Alavés 2 Boyé (3 penal, 71)

- Lunes:

(20h00 GMT) Espanyol

Oviedo

Clasificación: pts pj g e p gf gc dif

1. Barcelona 67 27 22 1 4 72 26 46

2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33

3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 46 25 21

4. Villarreal 54 27 17 3 7 50 32 18

5. Betis 43 27 11 10 6 42 34 8

6. Celta 40 27 10 10 7 37 30 7

7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6

8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1

9. Getafe 35 27 10 5 12 23 29 -6

10. Athletic 35 27 10 5 12 30 37 -7

11. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0

12. Valencia 32 27 8 8 11 30 41 -11

13. Rayo 31 27 7 10 10 27 33 -6

14. Sevilla 31 27 8 7 12 35 42 -7

15. Girona 31 27 7 10 10 28 43 -15

16. Alavés 27 27 7 6 14 25 37 -12

17. Elche 26 27 5 11 11 35 41 -6

18. Mallorca 25 27 6 7 14 31 44 -13

19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16

20. Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27