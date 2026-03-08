Resultados y clasificación de LaLiga
Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Celta 1 Iglesias (25)
Real Madrid 2 Tchouameni (11), Valverde (90+4)
- Sábado:
Osasuna 2 Barja (89), Budimir (90+4)
Mallorca 2 Muriqi (35, 61)
Levante 1 Espí (50)
Girona 1 Roca (90+4)
Atlético de Madrid 3 Sørloth (5), Nico González (67, 81)
Real Sociedad 2 Soler (9), Oiarzabal (68)
Athletic 0
Barcelona 1 Yamal (68)
- Domingo:
Villarreal 2 Buchanan (31), Mouriño (41)
Elche 1 Silva (82)
Getafe 2 Kiko (28), Satriano (45+1)
Betis 0
Sevilla 1 Adams (13)
Rayo 1 Alfonso (50)
Valencia 3 Guerra (47), Cömert (90), Duro (90+9 penal)
Alavés 2 Boyé (3 penal, 71)
- Lunes:
(20h00 GMT) Espanyol
Oviedo
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Barcelona 67 27 22 1 4 72 26 46
2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33
3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 46 25 21
4. Villarreal 54 27 17 3 7 50 32 18
5. Betis 43 27 11 10 6 42 34 8
6. Celta 40 27 10 10 7 37 30 7
7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6
8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1
9. Getafe 35 27 10 5 12 23 29 -6
10. Athletic 35 27 10 5 12 30 37 -7
11. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0
12. Valencia 32 27 8 8 11 30 41 -11
13. Rayo 31 27 7 10 10 27 33 -6
14. Sevilla 31 27 8 7 12 35 42 -7
15. Girona 31 27 7 10 10 28 43 -15
16. Alavés 27 27 7 6 14 25 37 -12
17. Elche 26 27 5 11 11 35 41 -6
18. Mallorca 25 27 6 7 14 31 44 -13
19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16
20. Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27