Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados y clasificación de LaLiga
Manu Fernandez - AP

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Espanyol 0

Girona 2 Vanat (45+3 de penal, 90+3 de penal)

- Sábado:

(13h00 GMT) Real Madrid

Levante

(15h15 GMT) Mallorca

Athletic

(17h30 GMT) Osasuna

Oviedo

(20h00 GMT) Betis

Villarreal

- Domingo:

(13h00 GMT) Getafe

Valencia

(15h15 GMT) Atlético de Madrid

Alavés

(17h30 GMT) Celta

Rayo

(20h00 GMT) Real Sociedad

Barcelona

- Lunes:

(20h00 GMT) Elche

Sevilla

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33

2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24

3. Villarreal 41 18 13 2 3 37 17 20

4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17

5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1

6. Betis 29 19 7 8 4 31 25 6

7. Celta 29 19 7 8 4 25 20 5

8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8

9. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14

10. Elche 23 19 5 8 6 25 24 1

11. Rayo 22 19 5 7 7 16 22 -6

12. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3

13. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10

14. Sevilla 20 19 6 2 11 24 30 -6

15. Osasuna 19 19 5 4 10 18 22 -4

16. Alavés 19 19 5 4 10 16 24 -8

17. Mallorca 18 19 4 6 9 21 28 -7

18. Valencia 17 19 3 8 8 18 31 -13

19. Levante 14 18 3 5 10 21 30 -9

20. Oviedo 13 19 2 7 10 9 28 -19

AFP
