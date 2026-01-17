Resultados y clasificación de LaLiga
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Espanyol 0
Girona 2 Vanat (45+3 de penal, 90+3 de penal)
- Sábado:
Real Madrid 2 Mbappe (58 de penal), Asencio (65)
Levante 0
Mallorca 3 Muriqi (5, 42, 69 de penal)
Athletic 2 Gómez (8), Williams (45)
Osasuna 3 Budimir (45, 75), Muñoz (90+2)
Real Oviedo 2 Viñas (40), Reina (68)
Betis 2 Ruibal (57), Fornals (83)
Villarreal 0
- Domingo:
(13h00 GMT) Getafe
Valencia
(15h15 GMT) Atlético de Madrid
Alavés
(17h30 GMT) Celta
Rayo
(20h00 GMT) Real Sociedad
Barcelona
- Lunes:
(20h00 GMT) Elche
Sevilla
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26
3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18
4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17
5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1
6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta 29 19 7 8 4 25 20 5
8. Athletic 24 20 7 3 10 19 28 -9
9. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14
10. Elche 23 19 5 8 6 25 24 1
11. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3
12. Rayo 22 19 5 7 7 16 22 -6
13. Real Sociedad 21 19 5 6 8 24 27 -3
14. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6
15. Getafe 21 19 6 3 10 15 25 -10
16. Sevilla 20 19 6 2 11 24 30 -6
17. Alavés 19 19 5 4 10 16 24 -8
18. Valencia 17 19 3 8 8 18 31 -13
19. Levante 14 19 3 5 11 21 32 -11
20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20