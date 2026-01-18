Resultados y clasificación de LaLiga
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Espanyol 0
Girona 2 Vanat (45+3 de penal, 90+3 de penal)
- Sábado:
Real Madrid 2 Mbappé (58 de penal), Asencio (65)
Levante 0
Mallorca 3 Muriqi (5, 42, 69 de penal)
Athletic 2 Unai Gómez (8), Nico Williams (45)
Osasuna 3 Budimir (45, 75), Muñoz (90+2)
Real Oviedo 2 Viñas (40), Reina (68)
Betis 2 Ruibal (57), Fornals (83)
Villarreal 0
- Domingo:
Getafe 0
Valencia 1 José Gaya (84)
Atlético de Madrid 1 Sørloth (48)
Alavés 0
Celta 3 Carreira (40), Zaragoza (54 de penal), Rueda (79)
Rayo 0
Real Sociedad 2 Oyarzabal (32), Guedes (71)
Barcelona 1 Rashford (70)
- Lunes:
(20h00 GMT) Elche
Sevilla
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32
2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26
3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18
4. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18
5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1
6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8
7. Celta 32 20 8 8 4 28 20 8
8. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2
9. Athletic 24 20 7 3 10 19 28 -9
10. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14
11. Elche 23 19 5 8 6 25 24 1
12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3
13. Rayo 22 20 5 7 8 16 25 -9
14. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6
15. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11
16. Sevilla 20 19 6 2 11 24 30 -6
17. Valencia 20 20 4 8 8 19 31 -12
18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9
19. Levante 14 19 3 5 11 21 32 -11
20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20