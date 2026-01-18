Resultados y clasificación de LaLiga

LA NACION

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Espanyol 0

Girona 2 Vanat (45+3 de penal, 90+3 de penal)

- Sábado:

Real Madrid 2 Mbappé (58 de penal), Asencio (65)

Levante 0

Mallorca 3 Muriqi (5, 42, 69 de penal)

Athletic 2 Unai Gómez (8), Nico Williams (45)

Osasuna 3 Budimir (45, 75), Muñoz (90+2)

Real Oviedo 2 Viñas (40), Reina (68)

Betis 2 Ruibal (57), Fornals (83)

Villarreal 0

- Domingo:

Getafe 0

Valencia 1 José Gaya (84)

Atlético de Madrid 1 Sørloth (48)

Alavés 0

Celta 3 Carreira (40), Zaragoza (54 de penal), Rueda (79)

Rayo 0

Real Sociedad 2 Oyarzabal (32), Guedes (71)

Barcelona 1 Rashford (70)

- Lunes:

(20h00 GMT) Elche

Sevilla

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 49 20 16 1 3 54 22 32

2. Real Madrid 48 20 15 3 2 43 17 26

3. Villarreal 41 19 13 2 4 37 19 18

4. Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 35 17 18

5. Espanyol 34 20 10 4 6 23 22 1

6. Betis 32 20 8 8 4 33 25 8

7. Celta 32 20 8 8 4 28 20 8

8. Real Sociedad 24 20 6 6 8 26 28 -2

9. Athletic 24 20 7 3 10 19 28 -9

10. Girona 24 20 6 6 8 20 34 -14

11. Elche 23 19 5 8 6 25 24 1

12. Osasuna 22 20 6 4 10 21 24 -3

13. Rayo 22 20 5 7 8 16 25 -9

14. Mallorca 21 20 5 6 9 24 30 -6

15. Getafe 21 20 6 3 11 15 26 -11

16. Sevilla 20 19 6 2 11 24 30 -6

17. Valencia 20 20 4 8 8 19 31 -12

18. Alavés 19 20 5 4 11 16 25 -9

19. Levante 14 19 3 5 11 21 32 -11

20. Real Oviedo 13 20 2 7 11 11 31 -20

AFP
