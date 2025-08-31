Resultados y clasificación del fútbol alemán
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hamburgo 0
St Pauli 2 Dzwigala (19), Hountondji (60)
- Sábado:
Hoffenheim 1 Prömel (90+1)
Eintracht Fráncfort 3 Doan (17, 27), Uzun (51)
Stuttgart 1 Àndrés (79)
B. Mönchengladbach 0
Werder Bremen 3 Schmid (44 de penal), Schmidt (76), Coulibaly (90+4)
Bayer Leverkusen 3 Schick (5, 64 de penal), Tillman (35)
RB Leipzig 2 Baumgartner (48), Romulo (78)
Heidenheim 0
Augsburgo 2 Jakic (53), Komur (76)
Bayern Múnich 3 Gnabry (28), Olise (48), Luis Díaz (45+4)
- Domingo:
Wolfsburgo 1 Zehnter (9)
Maguncia 1 Amiri (89 de penal)
(15h30 GMT) Borussia Dortmund
Unión Berlín
(17h30 GMT) Colonia
Friburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 9 2 7
2. Eintracht Fráncfort 6 2 2 0 0 7 2 5
3. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2
4. Wolfsburgo 4 2 1 1 0 4 2 2
5. Augsburgo 3 2 1 0 1 5 4 1
6. Unión Berlín 3 1 1 0 0 2 1 1
7. Colonia 3 1 1 0 0 1 0 1
8. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0
9. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1
10. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4
11. Borussia Dortmund 1 1 0 1 0 3 3 0
12. Bayer Leverkusen 1 2 0 1 1 4 5 -1
13. Maguncia 1 2 0 1 1 1 2 -1
14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1
15. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2
16. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3
17. Friburgo 0 1 0 0 1 1 3 -2
18. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4
