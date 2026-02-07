Resultados y clasificación del Seis Naciones de rugby

Resultados y clasificación al término de la 1ª fecha del Seis Naciones de rugby:

- Jueves 5 de febrero:

Francia - Irlanda 36 - 14

- Sábado 7 de febrero:

Italia - Escocia 18 - 15

Inglaterra - Gales 48 - 7

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Inglaterra 5 1 1 0 0 48 7 41 1

2. Francia 5 1 1 0 0 36 14 22 1

3. Italia 4 1 1 0 0 18 15 3 0

4. Escocia 1 1 0 0 1 15 18 -3 1

5. Irlanda 0 1 0 0 1 14 36 -22 0

6. Gales 0 1 0 0 1 7 48 -41 0