Resultados y clasificación del Seis Naciones de rugby
Resultados y clasificación al término de la 1ª fecha del Seis
Resultados y clasificación al término de la 1ª fecha del Seis Naciones de rugby:
- Jueves 5 de febrero:
Francia - Irlanda 36 - 14
- Sábado 7 de febrero:
Italia - Escocia 18 - 15
Inglaterra - Gales 48 - 7
Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B
1. Inglaterra 5 1 1 0 0 48 7 41 1
2. Francia 5 1 1 0 0 36 14 22 1
3. Italia 4 1 1 0 0 18 15 3 0
4. Escocia 1 1 0 0 1 15 18 -3 1
5. Irlanda 0 1 0 0 1 14 36 -22 0
6. Gales 0 1 0 0 1 7 48 -41 0