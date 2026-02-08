Resultados y clasificación del torneo Clausura del fútbol mexicano
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano, y...
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Necaxa 4 Carranza (4), Badaloni (59), Peña (66), Monreal (73)
Atlético San Luis 1 João Pedro (90+1 penal)
Tigres 5 Joaquim (40), López (43), Correa (62 penal), Lainez (73), Sánchez (79)
Santos 1 Di Yorio (36)
Tijuana 0
Puebla 0
Mazatlán 1 Bárcenas (55)
Guadalajara 2 Álvarez (15), González Alba (29 penal)
- Sábado:
Toluca 1 Paulinho (41)
Cruz Azul 1 Paradela (77)
Querétaro 2 Julio (21, 56)
León 0
Atlas 2 García (43), Capasso (90)
Pumas 2 Vite (35), Juninho (45+7 penal)
Pachuca 2 Rondón (32), Rivera (88)
Juárez 0
América 1 Zendejas (65)
Monterrey 0
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Guadalajara 15 5 5 0 0 10 4 6
2. Tigres 10 5 3 1 1 9 4 5
3. Cruz Azul 10 5 3 1 1 9 6 3
4. Atlas 10 5 3 1 1 5 4 1
5. Pumas 9 5 2 3 0 9 4 5
6. Toluca 9 5 2 3 0 5 2 3
7. Pachuca 8 5 2 2 1 4 3 1
8. América 8 5 2 2 1 3 2 1
9. Monterrey 7 5 2 1 2 9 5 4
10. Tijuana 7 5 1 4 0 5 4 1
11. Necaxa 6 5 2 0 3 7 7 0
12. Querétaro 5 5 1 2 2 5 5 0
13. Puebla 5 5 1 2 2 2 3 -1
14. Atlético San Luis 4 5 1 1 3 7 10 -3
. Juárez 4 5 1 1 3 7 10 -3
16. León 4 5 1 1 3 5 8 -3
17. Santos 1 5 0 1 4 5 17 -12
18. Mazatlán 0 5 0 0 5 4 12 -8