Resultados y clasificación del torneo Clausura del fútbol mexicano

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Necaxa 4 Carranza (4), Badaloni (59), Peña (66), Monreal (73)

Atlético San Luis 1 João Pedro (90+1 penal)

Tigres 5 Joaquim (40), López (43), Correa (62 penal), Lainez (73), Sánchez (79)

Santos 1 Di Yorio (36)

Tijuana 0

Puebla 0

Mazatlán 1 Bárcenas (55)

Guadalajara 2 Álvarez (15), González Alba (29 penal)

- Sábado:

Toluca 1 Paulinho (41)

Cruz Azul 1 Paradela (77)

Querétaro 2 Julio (21, 56)

León 0

Atlas 2 García (43), Capasso (90)

Pumas 2 Vite (35), Juninho (45+7 penal)

Pachuca 2 Rondón (32), Rivera (88)

Juárez 0

América 1 Zendejas (65)

Monterrey 0

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Guadalajara 15 5 5 0 0 10 4 6

2. Tigres 10 5 3 1 1 9 4 5

3. Cruz Azul 10 5 3 1 1 9 6 3

4. Atlas 10 5 3 1 1 5 4 1

5. Pumas 9 5 2 3 0 9 4 5

6. Toluca 9 5 2 3 0 5 2 3

7. Pachuca 8 5 2 2 1 4 3 1

8. América 8 5 2 2 1 3 2 1

9. Monterrey 7 5 2 1 2 9 5 4

10. Tijuana 7 5 1 4 0 5 4 1

11. Necaxa 6 5 2 0 3 7 7 0

12. Querétaro 5 5 1 2 2 5 5 0

13. Puebla 5 5 1 2 2 2 3 -1

14. Atlético San Luis 4 5 1 1 3 7 10 -3

. Juárez 4 5 1 1 3 7 10 -3

16. León 4 5 1 1 3 5 8 -3

17. Santos 1 5 0 1 4 5 17 -12

18. Mazatlán 0 5 0 0 5 4 12 -8