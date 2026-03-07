Resultados y clasificación del Torneo de las Seis Naciones de rugby
Resultados de la 4ª y penúltima jornada del Torneo de las Seis Naciones de rugby y tabla de clasificación:
- Viernes:
Irlanda - Gales 27 - 17
- Sábado:
Escocia - Francia 50 - 40
Italia - Inglaterra 23 - 18
Clasificación: pts j g e p pf pc dif bon
1. Francia 16 4 3 0 1 163 84 79 4
2. Escocia 16 4 3 0 1 122 101 21 4
3. Irlanda 14 4 3 0 1 103 87 16 2
4. Italia 9 4 2 0 2 62 86 -24 1
5. Inglaterra 6 4 1 0 3 107 103 4 2
6. Gales 1 4 0 0 4 59 155 -96 1
-- Programa de la 5ª y última jornada
- Sábado 14 de marzo:
(14h10 GMT) Irlanda - Escocia
(16h40 GMT) Gales - Italia
(20h10 GMT) Francia - Inglaterra