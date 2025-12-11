Resultados y clasificaciones de la quinta jornada de la Conference League
Resultados de los partidos de la quinta jornada de la Conference League y tabla de clasificación:
Breidablik 3 Margeirsson (35), Ómarsson (74), Jónsson (90+2)
Shamrock Rovers 1 Burke (32)
Škendija 79 2 Bajric (33 en contra), Spahiu (45+1)
Slovan Bratislava 0
Jagiellonia Bial. 1 Imaz Ballesté (44)
Rayo 2 Camello (6), Alfonso Espino (61)
Drita 0
AZ Alkmaar 3 Mijnans (17), Jensen (58), Sadiq (90)
BK Häcken 1 Hammar (90+4)
AEK Larnaca 1 Helander (65 en contra)
Fiorentina 2 Kean (18), Gudmundsson (74)
Dynamo de Kiev 1 Mykhaylenko (55)
Universitatea Craiova 1 Nsimba (79)
Sparta Praga 2 Rrahmani (50), Rynes (89)
Shelbourne 0
Crystal Palace 3 Uche (11), Nketiah (25), Pino (37)
Aberdeen 0
Estrasburgo 1 Godo (35)
Samsunspor K 1 Moukoudi (4 en contra)
AEK Atenas 2 Marin (52), Koita (63)
Rapid Viena 0
Omonia Nicosia 1 Neofytou (19)
Hamrun Spartans 0
Shakhtar Donetsk 2 Meirelles (61), Isaque (64)
Rijeka 3 Adu-Adjei (55), Petrovic (71), Fruk (78)
NK Celje 0
Lech Poznan 1 Ishak (41 penal)
Maguncia 1 Kawasaki (28)
Lincoln FC 2 Koutny (19 en contra), Pozo (73)
Sigma Olomouc 1 Vasulin (8)
Raków Czestochowa 1 Brunes (45+5 penal)
NK Zrinjski 0
FC Noah 2 Aias (57), Mulahusejnovic (84)
Legia Varsovia 1 Rajovic (3)
KuPS Kuopio 0
Lausanne-Sport 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Estrasburgo 13 5 4 1 0 8 4
2. Shakhtar Donetsk 12 5 4 0 1 10 5
3. Raków Czestochowa 11 5 3 2 0 8 2
4. AEK Atenas 10 5 3 1 1 11 5
5. Samsunspor K 10 5 3 1 1 10 4
6. Sparta Praga 10 5 3 1 1 7 3
7. Rayo 10 5 3 1 1 10 7
8. Maguncia 10 5 3 1 1 5 3
9. Crystal Palace 9 5 3 0 2 9 4
10. AEK Larnaca 9 5 2 3 0 6 1
11. Fiorentina 9 5 3 0 2 8 4
12. NK Celje 9 5 3 0 2 8 7
13. AZ Alkmaar 9 5 3 0 2 7 7
14. Rijeka 8 5 2 2 1 5 2
15. Omonia Nicosia 8 5 2 2 1 5 3
16. Lausanne-Sport 8 5 2 2 1 5 3
17. FC Noah 8 5 2 2 1 6 5
18. Jagiellonia Bial. 8 5 2 2 1 5 4
19. Drita 8 5 2 2 1 4 5
20. Lech Poznan 7 5 2 1 2 10 7
21. Škendija 79 7 5 2 1 2 4 4
22. Sigma Olomouc 7 5 2 1 2 6 7
23. Universitatea Craiova 7 5 2 1 2 4 5
24. Lincoln FC 7 5 2 1 2 6 11
25. KuPS Kuopio 6 5 1 3 1 4 3
26. NK Zrinjski 6 5 2 0 3 7 9
27. Breidablik 5 5 1 2 2 5 8
28. Dynamo de Kiev 3 5 1 0 4 7 9
29. BK Häcken 3 5 0 3 2 5 7
30. Legia Varsovia 3 5 1 0 4 4 7
31. Slovan Bratislava 3 5 1 0 4 4 9
32. Hamrun Spartans 3 5 1 0 4 3 8
33. Aberdeen 2 5 0 2 3 3 11
34. Shelbourne 1 5 0 1 4 0 7
35. Shamrock Rovers 1 5 0 1 4 4 12
36. Rapid Viena 0 5 0 0 5 2 13
