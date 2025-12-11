Resultados y clasificaciones de la quinta jornada de la Conference League

Resultados de los partidos de la quinta jornada de la Conference League y tabla de clasificación:

Breidablik 3 Margeirsson (35), Ómarsson (74), Jónsson (90+2)

Shamrock Rovers 1 Burke (32)

Škendija 79 2 Bajric (33 en contra), Spahiu (45+1)

Slovan Bratislava 0

Jagiellonia Bial. 1 Imaz Ballesté (44)

Rayo 2 Camello (6), Alfonso Espino (61)

Drita 0

AZ Alkmaar 3 Mijnans (17), Jensen (58), Sadiq (90)

BK Häcken 1 Hammar (90+4)

AEK Larnaca 1 Helander (65 en contra)

Fiorentina 2 Kean (18), Gudmundsson (74)

Dynamo de Kiev 1 Mykhaylenko (55)

Universitatea Craiova 1 Nsimba (79)

Sparta Praga 2 Rrahmani (50), Rynes (89)

Shelbourne 0

Crystal Palace 3 Uche (11), Nketiah (25), Pino (37)

Aberdeen 0

Estrasburgo 1 Godo (35)

Samsunspor K 1 Moukoudi (4 en contra)

AEK Atenas 2 Marin (52), Koita (63)

Rapid Viena 0

Omonia Nicosia 1 Neofytou (19)

Hamrun Spartans 0

Shakhtar Donetsk 2 Meirelles (61), Isaque (64)

Rijeka 3 Adu-Adjei (55), Petrovic (71), Fruk (78)

NK Celje 0

Lech Poznan 1 Ishak (41 penal)

Maguncia 1 Kawasaki (28)

Lincoln FC 2 Koutny (19 en contra), Pozo (73)

Sigma Olomouc 1 Vasulin (8)

Raków Czestochowa 1 Brunes (45+5 penal)

NK Zrinjski 0

FC Noah 2 Aias (57), Mulahusejnovic (84)

Legia Varsovia 1 Rajovic (3)

KuPS Kuopio 0

Lausanne-Sport 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Estrasburgo 13 5 4 1 0 8 4

2. Shakhtar Donetsk 12 5 4 0 1 10 5

3. Raków Czestochowa 11 5 3 2 0 8 2

4. AEK Atenas 10 5 3 1 1 11 5

5. Samsunspor K 10 5 3 1 1 10 4

6. Sparta Praga 10 5 3 1 1 7 3

7. Rayo 10 5 3 1 1 10 7

8. Maguncia 10 5 3 1 1 5 3

9. Crystal Palace 9 5 3 0 2 9 4

10. AEK Larnaca 9 5 2 3 0 6 1

11. Fiorentina 9 5 3 0 2 8 4

12. NK Celje 9 5 3 0 2 8 7

13. AZ Alkmaar 9 5 3 0 2 7 7

14. Rijeka 8 5 2 2 1 5 2

15. Omonia Nicosia 8 5 2 2 1 5 3

16. Lausanne-Sport 8 5 2 2 1 5 3

17. FC Noah 8 5 2 2 1 6 5

18. Jagiellonia Bial. 8 5 2 2 1 5 4

19. Drita 8 5 2 2 1 4 5

20. Lech Poznan 7 5 2 1 2 10 7

21. Škendija 79 7 5 2 1 2 4 4

22. Sigma Olomouc 7 5 2 1 2 6 7

23. Universitatea Craiova 7 5 2 1 2 4 5

24. Lincoln FC 7 5 2 1 2 6 11

25. KuPS Kuopio 6 5 1 3 1 4 3

26. NK Zrinjski 6 5 2 0 3 7 9

27. Breidablik 5 5 1 2 2 5 8

28. Dynamo de Kiev 3 5 1 0 4 7 9

29. BK Häcken 3 5 0 3 2 5 7

30. Legia Varsovia 3 5 1 0 4 4 7

31. Slovan Bratislava 3 5 1 0 4 4 9

32. Hamrun Spartans 3 5 1 0 4 3 8

33. Aberdeen 2 5 0 2 3 3 11

34. Shelbourne 1 5 0 1 4 0 7

35. Shamrock Rovers 1 5 0 1 4 4 12

36. Rapid Viena 0 5 0 0 5 2 13