Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026

Resultados y clasificaciones de este viernes en la zona Europa para el Mundial 2026:

- Grupo A

Eslovaquia - Irlanda del Norte 1 - 0

Luxemburgo - Alemania 0 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Alemania 12 5 4 0 1 10 3

2. Eslovaquia 12 5 4 0 1 6 2

3. Irlanda del Norte 6 5 2 0 3 6 6

4. Luxemburgo 0 5 0 0 5 1 12

Por jugar (en hora GMT):

17/11 (19:45): Alemania - Eslovaquia

17/11 (19:45): Irlanda del Norte - Luxemburgo

- Grupo G

Polonia - Países Bajos 1 - 1

Finlandia - Malta 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Países Bajos 17 7 5 2 0 23 4

2. Polonia 14 7 4 2 1 11 5

3. Finlandia 10 8 3 1 4 8 14

4. Malta 5 7 1 2 4 2 16

5. Lituania 3 7 0 3 4 6 11

Por jugar (en hora GMT):

17/11 (19:45): Países Bajos - Lituania

17/11 (19:45): Malta - Polonia

- Grupo L

Gibraltar - Montenegro 1 - 2

Croacia - Islas Feroe 3 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Croacia 19 7 6 1 0 23 2

2. República Checa 13 7 4 1 2 12 8

3. Islas Feroe 12 8 4 0 4 11 9

4. Montenegro 9 7 3 0 4 6 14

5. Gibraltar 0 7 0 0 7 3 22

Por jugar (en hora GMT):

17/11 (19:45): Montenegro - Croacia

17/11 (19:45): República Checa - Gibraltar

