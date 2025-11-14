Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026
Resultados y clasificaciones de este viernes en la zona Europa para...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y clasificaciones de este viernes en la zona Europa para el Mundial 2026:
- Grupo A
Eslovaquia - Irlanda del Norte 1 - 0
Luxemburgo - Alemania 0 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Alemania 12 5 4 0 1 10 3
2. Eslovaquia 12 5 4 0 1 6 2
3. Irlanda del Norte 6 5 2 0 3 6 6
4. Luxemburgo 0 5 0 0 5 1 12
Por jugar (en hora GMT):
17/11 (19:45): Alemania - Eslovaquia
17/11 (19:45): Irlanda del Norte - Luxemburgo
- Grupo G
Polonia - Países Bajos 1 - 1
Finlandia - Malta 0 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Países Bajos 17 7 5 2 0 23 4
2. Polonia 14 7 4 2 1 11 5
3. Finlandia 10 8 3 1 4 8 14
4. Malta 5 7 1 2 4 2 16
5. Lituania 3 7 0 3 4 6 11
Por jugar (en hora GMT):
17/11 (19:45): Países Bajos - Lituania
17/11 (19:45): Malta - Polonia
- Grupo L
Gibraltar - Montenegro 1 - 2
Croacia - Islas Feroe 3 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Croacia 19 7 6 1 0 23 2
2. República Checa 13 7 4 1 2 12 8
3. Islas Feroe 12 8 4 0 4 11 9
4. Montenegro 9 7 3 0 4 6 14
5. Gibraltar 0 7 0 0 7 3 22
Por jugar (en hora GMT):
17/11 (19:45): Montenegro - Croacia
17/11 (19:45): República Checa - Gibraltar
bds/pm/ag
- 1
Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”
- 2
“¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
- 3
Se reactiva una megacausa de corrupción con más de 200 personas imputadas
- 4
Elecciones en Chile: la primera vuelta, convertida una “gran primaria de la derecha” entre tres candidatos de apellido alemán