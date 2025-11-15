LA NACION

Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026

Resultados y clasificaciones de este sábado en la zona Europa para...

Copa del Mundo de FIFA de selecciones
Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026

Resultados y clasificaciones de este sábado en la zona Europa para el Mundial 2026:

- Grupo B

Suiza - Suecia 4 - 1

Eslovenia - Kosovo 0 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Suiza 13 5 4 1 0 13 1

2. Kosovo 10 5 3 1 1 5 4

3. Eslovenia 3 5 0 3 2 2 7

4. Suecia 1 5 0 1 4 3 11

Por jugar (en hora GMT):

18/11 (19:45): Suecia - Eslovenia

18/11 (19:45): Kosovo - Suiza

- Grupo C

Grecia - Escocia 3 - 2

Dinamarca - Bielorrusia 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Dinamarca 11 5 3 2 0 14 3

2. Escocia 10 5 3 1 1 9 5

3. Grecia 6 5 2 0 3 10 12

4. Bielorrusia 1 5 0 1 4 4 17

Por jugar (en hora GMT):

18/11 (19:45): Bielorrusia - Grecia

18/11 (19:45): Escocia - Dinamarca

- Grupo E

Georgia - España 0 - 4

Turquía - Bulgaria 2 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 15 5 5 0 0 19 0

2. Turquía 12 5 4 0 1 15 10

3. Georgia 3 5 1 0 4 6 13

4. Bulgaria 0 5 0 0 5 1 18

Por jugar (en hora GMT):

18/11 (19:45): Bulgaria - Georgia

18/11 (19:45): España - Turquía

- Grupo H

Bosnia - Rumania 3 - 1

Chipre - Austria 0 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Austria 18 7 6 0 1 21 3

2. Bosnia 16 7 5 1 1 16 6

3. Rumania 10 7 3 1 3 12 9

4. Chipre 8 8 2 2 4 11 11

5. San Marino 0 7 0 0 7 1 32

Por jugar (en hora GMT):

18/11 (19:45): Rumania - San Marino

18/11 (19:45): Austria - Bosnia

- Grupo J

Kazajstán - Bélgica 1 - 1

Liechtenstein - Gales 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bélgica 15 7 4 3 0 22 7

2. Macedonia del Norte 13 7 3 4 0 12 3

3. Gales 13 7 4 1 2 14 10

4. Kazajstán 8 8 2 2 4 9 13

5. Liechtenstein 0 7 0 0 7 0 24

Por jugar (en hora GMT):

18/11 (19:45): Bélgica - Liechtenstein

18/11 (19:45): Gales - Macedonia del Norte

