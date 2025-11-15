Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026
Resultados y clasificaciones de este sábado en la zona Europa para...
Resultados y clasificaciones de este sábado en la zona Europa para el Mundial 2026:
- Grupo B
Suiza - Suecia 4 - 1
Eslovenia - Kosovo 0 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Suiza 13 5 4 1 0 13 1
2. Kosovo 10 5 3 1 1 5 4
3. Eslovenia 3 5 0 3 2 2 7
4. Suecia 1 5 0 1 4 3 11
Por jugar (en hora GMT):
18/11 (19:45): Suecia - Eslovenia
18/11 (19:45): Kosovo - Suiza
- Grupo C
Grecia - Escocia 3 - 2
Dinamarca - Bielorrusia 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Dinamarca 11 5 3 2 0 14 3
2. Escocia 10 5 3 1 1 9 5
3. Grecia 6 5 2 0 3 10 12
4. Bielorrusia 1 5 0 1 4 4 17
Por jugar (en hora GMT):
18/11 (19:45): Bielorrusia - Grecia
18/11 (19:45): Escocia - Dinamarca
- Grupo E
Georgia - España 0 - 4
Turquía - Bulgaria 2 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. España 15 5 5 0 0 19 0
2. Turquía 12 5 4 0 1 15 10
3. Georgia 3 5 1 0 4 6 13
4. Bulgaria 0 5 0 0 5 1 18
Por jugar (en hora GMT):
18/11 (19:45): Bulgaria - Georgia
18/11 (19:45): España - Turquía
- Grupo H
Bosnia - Rumania 3 - 1
Chipre - Austria 0 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Austria 18 7 6 0 1 21 3
2. Bosnia 16 7 5 1 1 16 6
3. Rumania 10 7 3 1 3 12 9
4. Chipre 8 8 2 2 4 11 11
5. San Marino 0 7 0 0 7 1 32
Por jugar (en hora GMT):
18/11 (19:45): Rumania - San Marino
18/11 (19:45): Austria - Bosnia
- Grupo J
Kazajstán - Bélgica 1 - 1
Liechtenstein - Gales 0 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bélgica 15 7 4 3 0 22 7
2. Macedonia del Norte 13 7 3 4 0 12 3
3. Gales 13 7 4 1 2 14 10
4. Kazajstán 8 8 2 2 4 9 13
5. Liechtenstein 0 7 0 0 7 0 24
Por jugar (en hora GMT):
18/11 (19:45): Bélgica - Liechtenstein
18/11 (19:45): Gales - Macedonia del Norte
