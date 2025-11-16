Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026

Resultados y clasificaciones de este domingo en la zona Europa para el Mundial 2026:

- Grupo D

Azerbaiyán - Francia 1 - 3

Ucrania - Islandia 2 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 16 6 5 1 0 16 4

2. Ucrania 10 6 3 1 2 10 11

3. Islandia 7 6 2 1 3 13 11

4. Azerbaiyán 1 6 0 1 5 3 16

- Grupo F

Hungría - Irlanda 2 - 3

Portugal - Armenia 9 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 13 6 4 1 1 20 7 CLASIFICADA

2. Irlanda 10 6 3 1 2 9 7 REPECHAJE

3. Hungría 8 6 2 2 2 11 10

4. Armenia 3 6 1 0 5 3 19

- Grupo I

Israel - Moldavia 4 - 1

Italia - Noruega 1 - 4

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 24 8 8 0 0 37 5 CLASIFICADA

2. Italia 18 8 6 0 2 21 12 REPECHAJE

3. Israel 12 8 4 0 4 19 20

4. Estonia 4 8 1 1 6 8 21

5. Moldavia 1 8 0 1 7 5 32

- Grupo K

Albania - Inglaterra 0 - 2

Serbia - Letonia 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 24 8 8 0 0 22 0 CLASIFICADA

2. Albania 14 8 4 2 2 7 5 REPECHAJE

3. Serbia 13 8 4 1 3 9 10

4. Letonia 5 8 1 2 5 5 15

5. Andorra 1 8 0 1 7 3 16

