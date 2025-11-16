Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026
Resultados y clasificaciones de este domingo en la zona Europa para...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y clasificaciones de este domingo en la zona Europa para el Mundial 2026:
- Grupo D
Azerbaiyán - Francia 1 - 3
Ucrania - Islandia 2 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Francia 16 6 5 1 0 16 4
2. Ucrania 10 6 3 1 2 10 11
3. Islandia 7 6 2 1 3 13 11
4. Azerbaiyán 1 6 0 1 5 3 16
- Grupo F
Hungría - Irlanda 2 - 3
Portugal - Armenia 9 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Portugal 13 6 4 1 1 20 7 CLASIFICADA
2. Irlanda 10 6 3 1 2 9 7 REPECHAJE
3. Hungría 8 6 2 2 2 11 10
4. Armenia 3 6 1 0 5 3 19
- Grupo I
Israel - Moldavia 4 - 1
Italia - Noruega 1 - 4
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Noruega 24 8 8 0 0 37 5 CLASIFICADA
2. Italia 18 8 6 0 2 21 12 REPECHAJE
3. Israel 12 8 4 0 4 19 20
4. Estonia 4 8 1 1 6 8 21
5. Moldavia 1 8 0 1 7 5 32
- Grupo K
Albania - Inglaterra 0 - 2
Serbia - Letonia 2 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Inglaterra 24 8 8 0 0 22 0 CLASIFICADA
2. Albania 14 8 4 2 2 7 5 REPECHAJE
3. Serbia 13 8 4 1 3 9 10
4. Letonia 5 8 1 2 5 5 15
5. Andorra 1 8 0 1 7 3 16
bds/dam
