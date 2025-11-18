Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026
Resultados y clasificaciones de este martes en la zona Europa para...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y clasificaciones de este martes en la zona Europa para el Mundial 2026:
- Grupo B
Suecia - Eslovenia 1 - 1
Kosovo - Suiza 1 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Suiza 14 6 4 2 0 14 2
2. Kosovo 11 6 3 2 1 6 5
3. Eslovenia 4 6 0 4 2 3 8
4. Suecia 2 6 0 2 4 4 12
- Grupo C
Bielorrusia - Grecia 0 - 0
Escocia - Dinamarca 4 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Escocia 13 6 4 1 1 13 7
2. Dinamarca 11 6 3 2 1 16 7
3. Grecia 7 6 2 1 3 10 12
4. Bielorrusia 2 6 0 2 4 4 17
- Grupo E
Bulgaria - Georgia 2 - 1
España - Turquía 2 - 2
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. España 16 6 5 1 0 21 2
2. Turquía 13 6 4 1 1 17 12
3. Georgia 3 6 1 0 5 7 15
4. Bulgaria 3 6 1 0 5 3 19
- Grupo H
Rumania - San Marino 7 - 1
Austria - Bosnia 1 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Austria 19 8 6 1 1 22 4
2. Bosnia 17 8 5 2 1 17 7
3. Rumania 13 8 4 1 3 19 10
4. Chipre 8 8 2 2 4 11 11
5. San Marino 0 8 0 0 8 2 39
- Grupo J
Bélgica - Liechtenstein 7 - 0
Gales - Macedonia del Norte 7 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bélgica 18 8 5 3 0 29 7
2. Gales 16 8 5 1 2 21 11
3. Macedonia del Norte 13 8 3 4 1 13 10
4. Kazajstán 8 8 2 2 4 9 13
5. Liechtenstein 0 8 0 0 8 0 31

