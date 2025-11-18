Resultados y clasificaciones en la zona Europa para el Mundial 2026

Resultados y clasificaciones de este martes en la zona Europa para el Mundial 2026:

- Grupo B

Suecia - Eslovenia 1 - 1

Kosovo - Suiza 1 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Suiza 14 6 4 2 0 14 2

2. Kosovo 11 6 3 2 1 6 5

3. Eslovenia 4 6 0 4 2 3 8

4. Suecia 2 6 0 2 4 4 12

- Grupo C

Bielorrusia - Grecia 0 - 0

Escocia - Dinamarca 4 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Escocia 13 6 4 1 1 13 7

2. Dinamarca 11 6 3 2 1 16 7

3. Grecia 7 6 2 1 3 10 12

4. Bielorrusia 2 6 0 2 4 4 17

- Grupo E

Bulgaria - Georgia 2 - 1

España - Turquía 2 - 2

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 16 6 5 1 0 21 2

2. Turquía 13 6 4 1 1 17 12

3. Georgia 3 6 1 0 5 7 15

4. Bulgaria 3 6 1 0 5 3 19

- Grupo H

Rumania - San Marino 7 - 1

Austria - Bosnia 1 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Austria 19 8 6 1 1 22 4

2. Bosnia 17 8 5 2 1 17 7

3. Rumania 13 8 4 1 3 19 10

4. Chipre 8 8 2 2 4 11 11

5. San Marino 0 8 0 0 8 2 39

- Grupo J

Bélgica - Liechtenstein 7 - 0

Gales - Macedonia del Norte 7 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bélgica 18 8 5 3 0 29 7

2. Gales 16 8 5 1 2 21 11

3. Macedonia del Norte 13 8 3 4 1 13 10

4. Kazajstán 8 8 2 2 4 9 13

5. Liechtenstein 0 8 0 0 8 0 31

