Resultados y clasificaciones en zona Europa para el Mundial 2026
Grupo...
- Grupo D
Jueves, 13 de noviembre
Azerbaiyán - Islandia 0 - 2
Francia - Ucrania 4 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Francia 13 5 4 1 0 13 3
2. Islandia 7 5 2 1 2 13 9
3. Ucrania 7 5 2 1 2 8 11
4. Azerbaiyán 1 5 0 1 4 2 13
- Grupo F
Jueves, 13 de noviembre
Armenia - Hungría 0 - 1
Irlanda - Portugal 2 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Portugal 10 5 3 1 1 11 6
2. Hungría 8 5 2 2 1 9 7
3. Irlanda 7 5 2 1 2 6 5
4. Armenia 3 5 1 0 4 2 10
- Grupo I
Jueves, 13 de noviembre
Moldavia - Italia 0 - 2
Noruega - Estonia 4 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Noruega 21 7 7 0 0 33 4
2. Italia 18 7 6 0 1 20 8
3. Israel 9 7 3 0 4 15 19
4. Estonia 4 8 1 1 6 8 21
5. Moldavia 1 7 0 1 6 4 28
- Grupo K
Jueves, 13 de noviembre
Andorra - Albania 0 - 1
Inglaterra - Serbia 2 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Inglaterra 21 7 7 0 0 20 0
2. Albania 14 7 4 2 1 7 3
3. Serbia 10 7 3 1 3 7 9
4. Letonia 5 7 1 2 4 4 13
5. Andorra 1 8 0 1 7 3 16
