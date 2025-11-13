LA NACION

Resultados y clasificaciones en zona Europa para el Mundial 2026

Resultados y clasificaciones en zona Europa para el Mundial 2026BRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

- Grupo D

Jueves, 13 de noviembre

Azerbaiyán - Islandia 0 - 2

Francia - Ucrania 4 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 13 5 4 1 0 13 3

2. Islandia 7 5 2 1 2 13 9

3. Ucrania 7 5 2 1 2 8 11

4. Azerbaiyán 1 5 0 1 4 2 13

- Grupo F

Jueves, 13 de noviembre

Armenia - Hungría 0 - 1

Irlanda - Portugal 2 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Portugal 10 5 3 1 1 11 6

2. Hungría 8 5 2 2 1 9 7

3. Irlanda 7 5 2 1 2 6 5

4. Armenia 3 5 1 0 4 2 10

- Grupo I

Jueves, 13 de noviembre

Moldavia - Italia 0 - 2

Noruega - Estonia 4 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Noruega 21 7 7 0 0 33 4

2. Italia 18 7 6 0 1 20 8

3. Israel 9 7 3 0 4 15 19

4. Estonia 4 8 1 1 6 8 21

5. Moldavia 1 7 0 1 6 4 28

- Grupo K

Jueves, 13 de noviembre

Andorra - Albania 0 - 1

Inglaterra - Serbia 2 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Inglaterra 21 7 7 0 0 20 0

2. Albania 14 7 4 2 1 7 3

3. Serbia 10 7 3 1 3 7 9

4. Letonia 5 7 1 2 4 4 13

5. Andorra 1 8 0 1 7 3 16

