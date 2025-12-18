Resultados y clasificaciones tras la sexta y última jornada de la Conference League
Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada de la Conference League y tabla de clasificación:
Omonia Nicosia (CYP) - Raków Czestochowa (POL) 0 - 1
AEK Atenas (GRE) - Universitatea Craiova (RUM) 3 - 2
AEK Larnaca (CYP) - Škendija 79 (MKD) 1 - 0
Lausanne-Sport (SUI) - Fiorentina (ITA) 1 - 0
Sigma Olomouc (CZE) - Lech Poznan (POL) 1 - 2
Rayo (ESP) - Drita (KOS) 3 - 0
Estrasburgo (FRA) - Breidablik (ISL) 3 - 1
NK Celje (SLO) - Shelbourne (IRL) 0 - 0
Maguncia (GER) - Samsunspor K (TUR) 2 - 0
NK Zrinjski (BIH) - Rapid Viena (AUT) 1 - 1
Legia Varsovia (POL) - Lincoln FC (GIB) 4 - 1
Sparta Praga (CZE) - Aberdeen (SCO) 3 - 0
AZ Alkmaar (NED) - Jagiellonia Bial. (POL) 0 - 0
Shakhtar Donetsk (UKR) - Rijeka (CRO) 0 - 0
Dynamo de Kiev (UKR) - FC Noah (ARM) 2 - 0
Slovan Bratislava (SVK) - BK Häcken (SWE) 1 - 0
Crystal Palace (ENG) - KuPS Kuopio (FIN) 2 - 2
Shamrock Rovers (IRL) - Hamrun Spartans (MLT) 3 - 1
Clasificación:
Pts J G E P GF GC
1. Estrasburgo 16 6 5 1 0 11 5 Clasificado
2. Raków Czestochowa 14 6 4 2 0 9 2 Clasificado
3. AEK Atenas 13 6 4 1 1 14 7 Clasificado
4. Sparta Praga 13 6 4 1 1 10 3 Clasificado
5. Rayo 13 6 4 1 1 13 7 Clasificado
6. Shakhtar Donetsk 13 6 4 1 1 10 5 Clasificado
7. Maguncia 13 6 4 1 1 7 3 Clasificado
8. AEK Larnaca 12 6 3 3 0 7 1 Clasificado
9. Lausanne-Sport 11 6 3 2 1 6 3
10. Crystal Palace 10 6 3 1 2 11 6
11. Lech Poznan 10 6 3 1 2 12 8
12. Samsunspor K 10 6 3 1 2 10 6
13. NK Celje 10 6 3 1 2 8 7
14. AZ Alkmaar 10 6 3 1 2 7 7
15. Fiorentina 9 6 3 0 3 8 5
16. Rijeka 9 6 2 3 1 5 2
17. Jagiellonia Bial. 9 6 2 3 1 5 4
18. Omonia Nicosia 8 6 2 2 2 5 4
19. FC Noah 8 6 2 2 2 6 7
20. Drita 8 6 2 2 2 4 8
21. KuPS Kuopio 7 6 1 4 1 6 5
22. Škendija 79 7 6 2 1 3 4 5
23. NK Zrinjski 7 6 2 1 3 8 10
24. Sigma Olomouc 7 6 2 1 3 7 9
25. Universitatea Craiova 7 6 2 1 3 6 8
26. Lincoln FC 7 6 2 1 3 7 15
27. Dynamo de Kiev 6 6 2 0 4 9 9
28. Legia Varsovia 6 6 2 0 4 8 8
29. Slovan Bratislava 6 6 2 0 4 5 9
30. Breidablik 5 6 1 2 3 6 11
31. Shamrock Rovers 4 6 1 1 4 7 13
32. BK Häcken 3 6 0 3 3 5 8
33. Hamrun Spartans 3 6 1 0 5 4 11
34. Shelbourne 2 6 0 2 4 0 7
35. Aberdeen 2 6 0 2 4 3 14
36. Rapid Viena 1 6 0 1 5 3 14
NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.