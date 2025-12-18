LA NACION

Resultados y clasificaciones tras la sexta y última jornada de la Conference League

Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada de la Conference League y...

Conference League de fútbol de Europa, tercer torneo continental
Resultados y clasificaciones tras la sexta y última jornada de la Conference LeagueOZAN KOSE - AFP

Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada de la Conference League y tabla de clasificación:

Omonia Nicosia (CYP) - Raków Czestochowa (POL) 0 - 1

AEK Atenas (GRE) - Universitatea Craiova (RUM) 3 - 2

AEK Larnaca (CYP) - Škendija 79 (MKD) 1 - 0

Lausanne-Sport (SUI) - Fiorentina (ITA) 1 - 0

Sigma Olomouc (CZE) - Lech Poznan (POL) 1 - 2

Rayo (ESP) - Drita (KOS) 3 - 0

Estrasburgo (FRA) - Breidablik (ISL) 3 - 1

NK Celje (SLO) - Shelbourne (IRL) 0 - 0

Maguncia (GER) - Samsunspor K (TUR) 2 - 0

NK Zrinjski (BIH) - Rapid Viena (AUT) 1 - 1

Legia Varsovia (POL) - Lincoln FC (GIB) 4 - 1

Sparta Praga (CZE) - Aberdeen (SCO) 3 - 0

AZ Alkmaar (NED) - Jagiellonia Bial. (POL) 0 - 0

Shakhtar Donetsk (UKR) - Rijeka (CRO) 0 - 0

Dynamo de Kiev (UKR) - FC Noah (ARM) 2 - 0

Slovan Bratislava (SVK) - BK Häcken (SWE) 1 - 0

Crystal Palace (ENG) - KuPS Kuopio (FIN) 2 - 2

Shamrock Rovers (IRL) - Hamrun Spartans (MLT) 3 - 1

Clasificación:

Pts J G E P GF GC

1. Estrasburgo 16 6 5 1 0 11 5 Clasificado

2. Raków Czestochowa 14 6 4 2 0 9 2 Clasificado

3. AEK Atenas 13 6 4 1 1 14 7 Clasificado

4. Sparta Praga 13 6 4 1 1 10 3 Clasificado

5. Rayo 13 6 4 1 1 13 7 Clasificado

6. Shakhtar Donetsk 13 6 4 1 1 10 5 Clasificado

7. Maguncia 13 6 4 1 1 7 3 Clasificado

8. AEK Larnaca 12 6 3 3 0 7 1 Clasificado

9. Lausanne-Sport 11 6 3 2 1 6 3

10. Crystal Palace 10 6 3 1 2 11 6

11. Lech Poznan 10 6 3 1 2 12 8

12. Samsunspor K 10 6 3 1 2 10 6

13. NK Celje 10 6 3 1 2 8 7

14. AZ Alkmaar 10 6 3 1 2 7 7

15. Fiorentina 9 6 3 0 3 8 5

16. Rijeka 9 6 2 3 1 5 2

17. Jagiellonia Bial. 9 6 2 3 1 5 4

18. Omonia Nicosia 8 6 2 2 2 5 4

19. FC Noah 8 6 2 2 2 6 7

20. Drita 8 6 2 2 2 4 8

21. KuPS Kuopio 7 6 1 4 1 6 5

22. Škendija 79 7 6 2 1 3 4 5

23. NK Zrinjski 7 6 2 1 3 8 10

24. Sigma Olomouc 7 6 2 1 3 7 9

25. Universitatea Craiova 7 6 2 1 3 6 8

26. Lincoln FC 7 6 2 1 3 7 15

27. Dynamo de Kiev 6 6 2 0 4 9 9

28. Legia Varsovia 6 6 2 0 4 8 8

29. Slovan Bratislava 6 6 2 0 4 5 9

30. Breidablik 5 6 1 2 3 6 11

31. Shamrock Rovers 4 6 1 1 4 7 13

32. BK Häcken 3 6 0 3 3 5 8

33. Hamrun Spartans 3 6 1 0 5 4 11

34. Shelbourne 2 6 0 2 4 0 7

35. Aberdeen 2 6 0 2 4 3 14

36. Rapid Viena 1 6 0 1 5 3 14

NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...