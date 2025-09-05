Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 4 sep (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el jueves por la primera jornada de la fase final:

Surinam 0 Panamá 0

Guatemala 0 El Salvador 1

Juegan el viernes:

Bermuda vs Jamaica

Haití vs Honduras

Trinidad y Tobago vs Curazao

Nicaragua vs Costa Rica

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Grupo A

El Salvador 1 1 0 0 1 0 1 3

Panamá 1 0 1 0 0 0 0 1

Surinam 1 0 1 0 0 0 0 1

Guatemala 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0

Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0

Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0

Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0

Haití 0 0 0 0 0 0 0 0

Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)