LA NACION

Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026
Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026Martin Meissner - AP

CIUDAD DE MÉXICO, 4 sep (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el jueves por la primera jornada de la fase final:

Surinam 0 Panamá 0

Guatemala 0 El Salvador 1

Juegan el viernes:

Bermuda vs Jamaica

Haití vs Honduras

Trinidad y Tobago vs Curazao

Nicaragua vs Costa Rica

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Grupo A

El Salvador 1 1 0 0 1 0 1 3

Panamá 1 0 1 0 0 0 0 1

Surinam 1 0 1 0 0 0 0 1

Guatemala 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0

Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0

Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0

Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0

Haití 0 0 0 0 0 0 0 0

Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

LA NACION
Más leídas
  1. Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas
    1

    Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas

  2. Jwan Yosef, el exmarido de Ricky Martin, reveló cómo es hoy su relación con el cantante
    2

    Jwan Yosef rompió el silencio: el exmarido de Ricky Martin reveló cómo es hoy su relación con el cantante

  3. Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre 2025
    3

    Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre 2025

  4. De Gigoló americano a El año más violento, sus trabajos más emblemáticos en la pantalla
    4

    La muerte de Giorgio Armani: de Gigoló americano a El año más violento, sus trabajos más emblemáticos en la pantalla

Cargando banners ...