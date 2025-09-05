Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 4 sep (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el jueves por la primera jornada de la fase final:
Surinam 0 Panamá 0
Guatemala 0 El Salvador 1
Juegan el viernes:
Bermuda vs Jamaica
Haití vs Honduras
Trinidad y Tobago vs Curazao
Nicaragua vs Costa Rica
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Grupo A
El Salvador 1 1 0 0 1 0 1 3
Panamá 1 0 1 0 0 0 0 1
Surinam 1 0 1 0 0 0 0 1
Guatemala 1 0 0 1 0 1 -1 0
Grupo B
Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo C
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
