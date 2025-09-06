Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 5 sep (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el viernes por la primera jornada de la fase final:
Bermuda 0 Jamaica 4
Haití 0 Honduras 0
Trinidad y Tobago 0 Curazao 0
Nicaragua 1 Costa Rica 1
Jugaron el jueves:
Surinam 0 Panamá 0
Guatemala 0 El Salvador 1
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Grupo A
El Salvador 1 1 0 0 1 0 1 3
Panamá 1 0 1 0 0 0 0 1
Surinam 1 0 1 0 0 0 0 1
Guatemala 1 0 0 1 0 1 -1 0
Grupo B
Jamaica 1 1 0 0 4 0 4 3
Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
Trinidad y Tobago 1 0 1 0 0 0 0 1
Bermuda 1 0 0 1 0 4 -4 0
Grupo C
Costa Rica 1 0 1 0 1 1 0 1
Nicaragua 1 0 1 0 1 1 0 1
Haití 1 0 1 0 0 0 0 1
Honduras 1 0 1 0 0 0 0 1
Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
