Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el lunes por la segunda jornada de la fase final: El Salvador 1 Surinam 2 Panamá 1 Guatemala 1 Juegan el martes: Curazao vs Bermuda Jamaica vs Trinidad y Tobago Costa Rica vs Haití Honduras vs Nicaragua Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Grupo A Surinam 2 1 1 0 2 1 1 4 El Salvador 2 1 0 1 2 2 0 3 Panamá 2 0 2 0 1 1 0 2 Guatemala 2 0 1 1 1 2 -1 1 Grupo B Jamaica 1 1 0 0 4 0 4 3 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1 Trinidad y Tobago 1 0 1 0 0 0 0 1 Bermuda 1 0 0 1 0 4 -4 0 Grupo C Costa Rica 1 0 1 0 1 1 0 1 Nicaragua 1 0 1 0 1 1 0 1 Haití 1 0 1 0 0 0 0 1 Honduras 1 0 1 0 0 0 0 1 Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

