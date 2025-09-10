LA NACION

Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026
Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026Manuel Cortina

CIUDAD DE MÉXICO, 9 sep (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el martes por la segunda jornada de la fase final:

Curazao 3 Bermuda 2 Jamaica 2 Trinidad y Tobago 0 Costa Rica 3 Haití 3 Honduras 2 Nicaragua 0

Jugaron el lunes: El Salvador 1 Surinam 2 Panamá 1 Guatemala 1

Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Grupo A Surinam 2 1 1 0 2 1 1 4 El Salvador 2 1 0 1 2 2 0 3 Panamá 2 0 2 0 1 1 0 2 Guatemala 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grupo B Jamaica 2 2 0 0 6 0 6 6 Curazao 2 1 1 0 3 2 1 4 Trinidad y Tobago 2 0 1 1 0 2 -2 1 Bermuda 2 0 0 2 2 7 -5 0

Grupo C Honduras 2 1 1 0 2 0 2 4 Costa Rica 2 0 2 0 4 4 0 2 Haití 2 0 2 0 3 3 0 2 Nicaragua 2 0 1 1 1 3 -2 1

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre
    1

    Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025

  2. Juanita Tinelli volvió a apostar al amor
    2

    Juanita Tinelli está de novia: quién es el joven que la enamoró

  3. Cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
    3

    Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes

  4. Caputo dio su veredicto sobre el dólar, las reformas estructurales y las elecciones que vienen
    4

    Caputo dio su veredicto sobre el dólar, las reformas estructurales y las elecciones que vienen

Cargando banners ...