Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 9 sep (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el martes por la segunda jornada de la fase final:

Curazao 3 Bermuda 2 Jamaica 2 Trinidad y Tobago 0 Costa Rica 3 Haití 3 Honduras 2 Nicaragua 0

Jugaron el lunes: El Salvador 1 Surinam 2 Panamá 1 Guatemala 1

Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Grupo A Surinam 2 1 1 0 2 1 1 4 El Salvador 2 1 0 1 2 2 0 3 Panamá 2 0 2 0 1 1 0 2 Guatemala 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grupo B Jamaica 2 2 0 0 6 0 6 6 Curazao 2 1 1 0 3 2 1 4 Trinidad y Tobago 2 0 1 1 0 2 -2 1 Bermuda 2 0 0 2 2 7 -5 0

Grupo C Honduras 2 1 1 0 2 0 2 4 Costa Rica 2 0 2 0 4 4 0 2 Haití 2 0 2 0 3 3 0 2 Nicaragua 2 0 1 1 1 3 -2 1

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)