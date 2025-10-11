Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el viernes por la tercera jornada de la fase final:

Surinam 1 Guatemala 1

Bermuda 0 Trinidad y Tobago 3

Curazao 2 Jamaica 0

El Salvador 0 Panamá 1

Jugaron el jueves:

Nicaragua 0 Haití 3

Honduras 0 Costa Rica 0

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Grupo A

Surinam 3 1 2 0 3 2 1 5

Panamá 3 1 2 0 2 1 1 5

El Salvador 3 1 0 2 2 3 -1 3

Guatemala 3 0 2 1 2 3 -1 2

Grupo B

Curazao 3 2 1 0 5 2 3 7

Jamaica 3 2 0 1 6 2 4 6

Trinidad y Tobago 3 1 1 1 3 2 1 4

Bermuda 3 0 0 3 2 10 -8 0

Grupo C

Haití 3 1 2 0 6 3 3 5

Honduras 3 1 2 0 2 0 2 5

Costa Rica 3 0 3 0 4 4 0 3

Nicaragua 3 0 1 2 1 6 -5 1

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)