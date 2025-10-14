Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 13 oct (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el lunes por la cuarta jornada de la fase final: Honduras 3 Haití 0 Costa Rica 4 Nicaragua 1 Juegan el martes: Curazao vs Trinidad y Tobago Jamaica vs Bermuda Panamá vs Surinam El Salvador vs Guatemala Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Grupo A Surinam 3 1 2 0 3 2 1 5 Panamá 3 1 2 0 2 1 1 5 El Salvador 3 1 0 2 2 3 -1 3 Guatemala 3 0 2 1 2 3 -1 2 Grupo B Curazao 3 2 1 0 5 2 3 7 Jamaica 3 2 0 1 6 2 4 6 Trinidad y Tobago 3 1 1 1 3 2 1 4 Bermuda 3 0 0 3 2 10 -8 0 Grupo C Honduras 4 2 2 0 5 0 5 8 Costa Rica 4 1 3 0 8 5 3 6 Haití 4 1 2 1 6 6 0 5 Nicaragua 4 0 1 3 2 10 -8 1 Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)