LA NACION

Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Copa del Mundo de FIFA de selecciones
Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026Aníbal Greco - LA NACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO, 13 oct (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el lunes por la cuarta jornada de la fase final: Honduras 3 Haití 0 Costa Rica 4 Nicaragua 1 Juegan el martes: Curazao vs Trinidad y Tobago Jamaica vs Bermuda Panamá vs Surinam El Salvador vs Guatemala Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Grupo A Surinam 3 1 2 0 3 2 1 5 Panamá 3 1 2 0 2 1 1 5 El Salvador 3 1 0 2 2 3 -1 3 Guatemala 3 0 2 1 2 3 -1 2 Grupo B Curazao 3 2 1 0 5 2 3 7 Jamaica 3 2 0 1 6 2 4 6 Trinidad y Tobago 3 1 1 1 3 2 1 4 Bermuda 3 0 0 3 2 10 -8 0 Grupo C Honduras 4 2 2 0 5 0 5 8 Costa Rica 4 1 3 0 8 5 3 6 Haití 4 1 2 1 6 6 0 5 Nicaragua 4 0 1 3 2 10 -8 1 Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

LA NACION
Más leídas
  1. Qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida de Córdoba
    1

    Un arma, dólares y una mira para vigilar: qué encontraron en la habitación del hotel donde se escondió el doble femicida

  2. Alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
    2

    “Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes

  3. Tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
    3

    De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online

  4. Estos son los 10 autos usados más baratos en octubre
    4

    Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo

Cargando banners ...