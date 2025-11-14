Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 13 nov (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el jueves por la quinta y penúltima jornada de la fase final:

Surinam 4 El Salvador 0

Bermuda 0 Curazao 7

Trinidad y Tobago 1 Jamaica 1

Guatemala 2 Panamá 3

Haití 1 Costa Rica 0

Nicaragua 2 Honduras 0

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Grupo A

Surinam 5 2 3 0 8 3 5 9

Panamá 5 2 3 0 6 4 2 9

Guatemala 5 1 2 2 5 6 -1 5

El Salvador 5 1 0 4 2 8 -6 3

Grupo B

Curazao 5 3 2 0 13 3 10 11

Jamaica 5 3 1 1 11 3 8 10

Trinidad y Tobago 5 1 3 1 5 4 1 6

Bermuda 5 0 0 5 2 21 -19 0

Grupo C

Honduras 5 2 2 1 5 2 3 8

Haití 5 2 2 1 7 6 1 8

Costa Rica 5 1 3 1 8 6 2 6

Nicaragua 5 1 1 3 4 10 -6 4

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026.

