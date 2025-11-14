Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 13 nov (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el jueves por la quinta y penúltima jornada de la fase final:
Surinam 4 El Salvador 0
Bermuda 0 Curazao 7
Trinidad y Tobago 1 Jamaica 1
Guatemala 2 Panamá 3
Haití 1 Costa Rica 0
Nicaragua 2 Honduras 0
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Grupo A
Surinam 5 2 3 0 8 3 5 9
Panamá 5 2 3 0 6 4 2 9
Guatemala 5 1 2 2 5 6 -1 5
El Salvador 5 1 0 4 2 8 -6 3
Grupo B
Curazao 5 3 2 0 13 3 10 11
Jamaica 5 3 1 1 11 3 8 10
Trinidad y Tobago 5 1 3 1 5 4 1 6
Bermuda 5 0 0 5 2 21 -19 0
Grupo C
Honduras 5 2 2 1 5 2 3 8
Haití 5 2 2 1 7 6 1 8
Costa Rica 5 1 3 1 8 6 2 6
Nicaragua 5 1 1 3 4 10 -6 4
Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026.
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
