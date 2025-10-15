Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 14 oct (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el martes por la cuarta jornada de la fase final: Curazao 1 Trinidad y Tobago 1 Jamaica 4 Bermuda 0 Panamá 1 Surinam 1 El Salvador 0 Guatemala 1 Jugaron el lunes: Honduras 3 Haití 0 Costa Rica 4 Nicaragua 1 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Grupo A Surinam 4 1 3 0 4 3 1 6 Panamá 4 1 3 0 3 2 1 6 Guatemala 4 1 2 1 3 3 0 5 El Salvador 4 1 0 3 2 4 -2 3 Grupo B Jamaica 4 3 0 1 10 2 8 9 Curazao 4 2 2 0 6 3 3 8 Trinidad y Tobago 4 1 2 1 4 3 1 5 Bermuda 4 0 0 4 2 14 -12 0 Grupo C Honduras 4 2 2 0 5 0 5 8 Costa Rica 4 1 3 0 8 5 3 6 Haití 4 1 2 1 6 6 0 5 Nicaragua 4 0 1 3 2 10 -8 1 Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos clasifican directamente al Mundial, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje intercontinental en marzo de 2026. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)