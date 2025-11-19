Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 18 nov (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el martes por la sexta y última jornada de la fase final:
Costa Rica 0 Honduras 0
Guatemala 3 Surinam 1
Haití 2 Nicaragua 0
Jamaica 0 Curazao 0
Panamá 3 El Salvador 0
Trinidad y Tobago 2 Bermuda 1
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Grupo A
** Panamá 6 3 3 0 9 4 5 12
++ Surinam 6 2 3 1 9 6 3 9
Guatemala 6 2 2 2 8 7 1 8
El Salvador 6 1 0 5 2 11 -9 3
Grupo B
** Curazao 6 3 3 0 13 3 10 12
++ Jamaica 6 3 2 1 11 3 8 11
Trinidad y Tobago 6 2 3 1 7 5 2 9
Bermuda 6 0 0 6 3 23 -20 0
Grupo C
** Haití 6 3 2 1 9 6 3 11
Honduras 6 2 3 1 5 2 3 9
Costa Rica 6 1 4 1 8 6 2 7
Nicaragua 6 1 1 4 4 12 -8 4
** Clasifica directo al Mundial.
++ Jugará un repechaje intercontinental en marzo de 2026.
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
