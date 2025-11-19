Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 18 nov (Reuters) - Resultados y posiciones de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras los partidos jugados el martes por la sexta y última jornada de la fase final:

Costa Rica 0 Honduras 0

Guatemala 3 Surinam 1

Haití 2 Nicaragua 0

Jamaica 0 Curazao 0

Panamá 3 El Salvador 0

Trinidad y Tobago 2 Bermuda 1

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Grupo A

** Panamá 6 3 3 0 9 4 5 12

++ Surinam 6 2 3 1 9 6 3 9

Guatemala 6 2 2 2 8 7 1 8

El Salvador 6 1 0 5 2 11 -9 3

Grupo B

** Curazao 6 3 3 0 13 3 10 12

++ Jamaica 6 3 2 1 11 3 8 11

Trinidad y Tobago 6 2 3 1 7 5 2 9

Bermuda 6 0 0 6 3 23 -20 0

Grupo C

** Haití 6 3 2 1 9 6 3 11

Honduras 6 2 3 1 5 2 3 9

Costa Rica 6 1 4 1 8 6 2 7

Nicaragua 6 1 1 4 4 12 -8 4

** Clasifica directo al Mundial.

++ Jugará un repechaje intercontinental en marzo de 2026.

