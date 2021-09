Resultados y posiciones de la eliminatoria de la concacaf para mundial 2022

ciudad de méxico, 2 sep (reuters) - resultados y posiciones de la eliminatoria de la concacaf para el mundial de qatar 2022 tras los partidos jugados el jueves por la primera jornada del octagonal final: canadá 1 honduras 1 panamá 0 costa rica 0 méxico 2 jamaica 1 el salvador 0 estados unidos 0 próximos partidos a jugarse el 5 de septiembre: jamaica vs panamá costa rica vs méxico el salvador vs honduras estados unidos vs canadá posiciones: pj pg pe pp gf gc dif pts méxico 1 1 0 0 2 1 1 3 canadá 1 0 1 0 1 1 0 1 honduras 1 0 1 0 1 1 0 1 costa rica 1 0 1 0 0 0 0 1 panamá 1 0 1 0 0 0 0 1 el salvador 1 0 1 0 0 0 0 1 estados unidos 1 0 1 0 0 0 0 1 jamaica 1 0 0 1 1 2 -1 0 los primeros tres lugares clasifican directamente al mundial, mientras que el cuarto tendrá que jugar un repechaje intercontinental en junio de 2022. (reporte de carlos calvo pacheco)

Reuters