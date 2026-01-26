Resultados y posiciones de la Liga española
Resultados y goleadores de los partidos de la 21ª jornada de la Liga española de fútbol:
- Viernes:
Levante 3 Martínez (50), De La Fuente (68), Matturro (90+6)
Elche 2 Toro Rodríguez (11), Boayar (90+2)
- Sábado:
Rayo 1 Ciss (59)
Osasuna 3 Budimir (29), Muñoz (90+1), Osambela (90+4)
Valencia 3 Duro (15), Cömert (59), Ramazani (90+4, de penal)
Espanyol 2 Terrats (54), Copete (79, en contra)
Sevilla 2 Peque (42), Adams (56, de penal)
Athletic de Bilbao 1 Muñoz (40)
Villarreal 0
Real Madrid 2 Mbappé (47, 90+4 de penal)
- Domingo:
Atlético de Madrid 3 Sørloth (22), López (75, en contra), Thiago Almada (87)
Mallorca 0
Barcelona 3 Olmo (52), Raphinha (57), Lamine Yamal (73)
Real Oviedo 0
Real Sociedad 3 Oiarzabal (17, 75), Méndez (90+6, de penal)
Celta 1 Iglesias (72)
Alavés 2 Vicente (3), Martínez (47)
Betis 1 Ezzalzouli (90+5)
- Lunes:
Girona 1 Reis (90+4)
Getafe 1 Vázquez (59)
Clasificación:
Pts J G E P gf gc dif
1. Barcelona 52 21 17 1 3 57 22 35
2. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28
3. Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 38 17 21
4. Villarreal 41 20 13 2 5 37 21 16
5. Espanyol 34 21 10 4 7 25 25 0
6. Betis 32 21 8 8 5 34 27 7
7. Celta 32 21 8 8 5 29 23 6
8. Real Sociedad 27 21 7 6 8 29 29 0
9. Osasuna 25 21 7 4 10 24 25 -1
10. Girona 25 21 6 7 8 21 35 -14
11. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0
12. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5
13. Athletic de Bilbao 24 21 7 3 11 20 30 -10
14. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11
15. Alavés 22 21 6 4 11 18 26 -8
16. Rayo 22 21 5 7 9 17 28 -11
17. Getafe 22 21 6 4 11 16 27 -11
18. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9
19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 13 21 2 7 12 11 34 -23