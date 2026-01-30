Resultados y posiciones de la liga española

Resultados de los partidos de la 22ª jornada de la liga española de fútbol y tabla de posiciones:

- Viernes:

Espanyol 1 Fernández (15)

Alavés 2 Blanco (27), Boyé (71)

- Sábado:

(13h00 GMT) Real Oviedo

Girona

(15h15 GMT) Osasuna

Villarreal

(17h30 GMT) Levante

Atlético de Madrid

(20h00 GMT) Elche

Barcelona

- Domingo:

(13h00 GMT) Real Madrid

Rayo Vallecano

(15h15 GMT) Betis

Valencia

(17h30 GMT) Getafe

Celta de Vigo

(20h00 GMT) Athletic de Bilbao

Real Sociedad

- Lunes:

(20h00 GMT) Mallorca

Sevilla

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Barcelona 52 21 17 1 3 57 22 35

2. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28

3. Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 38 17 21

4. Villarreal 41 20 13 2 5 37 21 16

5. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1

6. Betis 32 21 8 8 5 34 27 7

7. Celta de Vigo 32 21 8 8 5 29 23 6

8. Real Sociedad 27 21 7 6 8 29 29 0

9. Osasuna 25 21 7 4 10 24 25 -1

10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7

11. Girona 25 21 6 7 8 21 35 -14

12. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0

13. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5

14. Athletic de Bilbao 24 21 7 3 11 20 30 -10

15. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11

16. Rayo Vallecano 22 21 5 7 9 17 28 -11

17. Getafe 22 21 6 4 11 16 27 -11

18. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9

19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10

20. Real Oviedo 13 21 2 7 12 11 34 -23