Resultados y posiciones de la liga española

Resultados de los partidos de la 22ª jornada de la liga española de fútbol y tabla de posiciones:
- Viernes:
Espanyol 1 Fernández (15)
Alavés 2 Blanco (27), Boyé (71)
- Sábado:
(13h00 GMT) Real Oviedo
Girona
(15h15 GMT) Osasuna
Villarreal
(17h30 GMT) Levante
Atlético de Madrid
(20h00 GMT) Elche
Barcelona
- Domingo:
(13h00 GMT) Real Madrid
Rayo Vallecano
(15h15 GMT) Betis
Valencia
(17h30 GMT) Getafe
Celta de Vigo
(20h00 GMT) Athletic de Bilbao
Real Sociedad
- Lunes:
(20h00 GMT) Mallorca
Sevilla
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
1. Barcelona 52 21 17 1 3 57 22 35
2. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28
3. Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 38 17 21
4. Villarreal 41 20 13 2 5 37 21 16
5. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
6. Betis 32 21 8 8 5 34 27 7
7. Celta de Vigo 32 21 8 8 5 29 23 6
8. Real Sociedad 27 21 7 6 8 29 29 0
9. Osasuna 25 21 7 4 10 24 25 -1
10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7
11. Girona 25 21 6 7 8 21 35 -14
12. Elche 24 21 5 9 7 29 29 0
13. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5
14. Athletic de Bilbao 24 21 7 3 11 20 30 -10
15. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11
16. Rayo Vallecano 22 21 5 7 9 17 28 -11
17. Getafe 22 21 6 4 11 16 27 -11
18. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9
19. Levante 17 20 4 5 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 13 21 2 7 12 11 34 -23