Resultados y posiciones de la liga italiana

Resultados de los partidos de la 23ª jornada de la liga italiana de fútbol y tabla de posiciones:

- Viernes:

Lazio 3 Pedro (56, de penal), Taylor (62), Cataldi (90+10, de penal)

Génova 2 Malinovskyi (67, de penal), Oliveira (75)

- Sábado:

(14h00 GMT) Pisa

Sassuolo

(17h00 GMT) Nápoles

Fiorentina

(19h45 GMT) Cagliari

Hellas Verona

- Domingo:

(11h30 GMT) Torino

Lecce

(14h00 GMT) Como

Atalanta

(17h00 GMT) Cremonese

Inter de Milán

(19h45 GMT) Parma

Juventus

- Lunes:

(19h45 GMT) Udinese

Roma

- Martes:

(19h45 GMT) Bolonia

Milan

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Inter de Milán 52 22 17 1 4 50 19 31

2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18

3. Roma 43 22 14 1 7 27 13 14

4. Nápoles 43 22 13 4 5 31 20 11

5. Juventus 42 22 12 6 4 35 17 18

6. Como 40 22 11 7 4 37 16 21

7. Atalanta 35 22 9 8 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Bolonia 30 22 8 6 8 32 27 5

10. Udinese 29 22 8 5 9 25 34 -9

11. Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28 -4

12. Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 -7

13. Cremonese 23 22 5 8 9 20 29 -9

14. Parma 23 22 5 8 9 14 26 -12

15. Torino 23 22 6 5 11 21 40 -19

16. Génova 23 23 5 8 10 27 34 -7

17. Lecce 18 22 4 6 12 13 29 -16

18. Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34 -10

19. Hellas Verona 14 22 2 8 12 18 37 -19

. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19