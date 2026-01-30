Resultados y posiciones de la liga italiana
Resultados de los partidos de la 23ª jornada de la liga italiana de fútbol y tabla de posiciones:
- Viernes:
Lazio 3 Pedro (56, de penal), Taylor (62), Cataldi (90+10, de penal)
Génova 2 Malinovskyi (67, de penal), Oliveira (75)
- Sábado:
(14h00 GMT) Pisa
Sassuolo
(17h00 GMT) Nápoles
Fiorentina
(19h45 GMT) Cagliari
Hellas Verona
- Domingo:
(11h30 GMT) Torino
Lecce
(14h00 GMT) Como
Atalanta
(17h00 GMT) Cremonese
Inter de Milán
(19h45 GMT) Parma
Juventus
- Lunes:
(19h45 GMT) Udinese
Roma
- Martes:
(19h45 GMT) Bolonia
Milan
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
1. Inter de Milán 52 22 17 1 4 50 19 31
2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18
3. Roma 43 22 14 1 7 27 13 14
4. Nápoles 43 22 13 4 5 31 20 11
5. Juventus 42 22 12 6 4 35 17 18
6. Como 40 22 11 7 4 37 16 21
7. Atalanta 35 22 9 8 5 30 20 10
8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3
9. Bolonia 30 22 8 6 8 32 27 5
10. Udinese 29 22 8 5 9 25 34 -9
11. Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28 -4
12. Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 -7
13. Cremonese 23 22 5 8 9 20 29 -9
14. Parma 23 22 5 8 9 14 26 -12
15. Torino 23 22 6 5 11 21 40 -19
16. Génova 23 23 5 8 10 27 34 -7
17. Lecce 18 22 4 6 12 13 29 -16
18. Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34 -10
19. Hellas Verona 14 22 2 8 12 18 37 -19
. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19