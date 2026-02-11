Resultados y posiciones del Brasileirão 2026
Resultados de los partidos de la tercera fecha y posiciones del Brasileirão de 2026:
- Martes:
Vitória 1 Matheuzinho (52)
Flamengo 2 Erick Pulgar (15), Everton (45+4)
- Miércoles:
(22:00 GMT) Mirassol
Cruzeiro
Chapecoense
Coritiba
(23:00 GMT) Atlético Mineiro
Remo
(00:30 GMT) Sao Paulo
Grémio
Vasco da Gama
Bahia
- Jueves:
(22:00 GMT) Athletico Paranaense
Santos
(22:30 GMT) Fluminense
Botafogo
(23:00 GMT) Corinthians
Red Bull Bragantino
(00:30 GMT) Internacional
Palmeiras
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
1. Red Bull Bragantino 6 2 2 0 0 2 0 2
2. Palmeiras 4 2 1 1 0 7 3 4
3. Chapecoense 4 2 1 1 0 5 3 2
4. Mirassol 4 2 1 1 0 4 3 1
5. Bahia 4 2 1 1 0 3 2 1
6. Fluminense 4 2 1 1 0 3 2 1
7. São Paulo 4 2 1 1 0 3 2 1
8. Flamengo 4 3 1 1 1 4 4 0
9. Botafogo 3 2 1 0 1 7 5 2
10. Grémio 3 2 1 0 1 6 5 1
11. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1
12. Coritiba 3 2 1 0 1 2 2 0
13. Vitória 3 3 1 0 2 4 7 -3
14. Atlético Mineiro 1 2 0 1 1 2 3 -1
15. Vasco 1 2 0 1 1 2 3 -1
16. Internacional 1 2 0 1 1 1 2 -1
17. Santos 1 2 0 1 1 3 5 -2
18. Remo 1 2 0 1 1 2 4 -2
19. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1
20. Cruzeiro 0 2 0 0 2 1 6 -5