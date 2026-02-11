Resultados y posiciones del Brasileirão 2026

Resultados de los partidos de la tercera fecha y posiciones del Brasileirão de 2026:

- Martes:

Vitória 1 Matheuzinho (52)

Flamengo 2 Erick Pulgar (15), Everton (45+4)

- Miércoles:

(22:00 GMT) Mirassol

Cruzeiro

Chapecoense

Coritiba

(23:00 GMT) Atlético Mineiro

Remo

(00:30 GMT) Sao Paulo

Grémio

Vasco da Gama

Bahia

- Jueves:

(22:00 GMT) Athletico Paranaense

Santos

(22:30 GMT) Fluminense

Botafogo

(23:00 GMT) Corinthians

Red Bull Bragantino

(00:30 GMT) Internacional

Palmeiras

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Red Bull Bragantino 6 2 2 0 0 2 0 2

2. Palmeiras 4 2 1 1 0 7 3 4

3. Chapecoense 4 2 1 1 0 5 3 2

4. Mirassol 4 2 1 1 0 4 3 1

5. Bahia 4 2 1 1 0 3 2 1

6. Fluminense 4 2 1 1 0 3 2 1

7. São Paulo 4 2 1 1 0 3 2 1

8. Flamengo 4 3 1 1 1 4 4 0

9. Botafogo 3 2 1 0 1 7 5 2

10. Grémio 3 2 1 0 1 6 5 1

11. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1

12. Coritiba 3 2 1 0 1 2 2 0

13. Vitória 3 3 1 0 2 4 7 -3

14. Atlético Mineiro 1 2 0 1 1 2 3 -1

15. Vasco 1 2 0 1 1 2 3 -1

16. Internacional 1 2 0 1 1 1 2 -1

17. Santos 1 2 0 1 1 3 5 -2

18. Remo 1 2 0 1 1 2 4 -2

19. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1

20. Cruzeiro 0 2 0 0 2 1 6 -5