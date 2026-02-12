Resultados y posiciones del Brasileirão 2026
Resultados de los partidos de la tercera fecha y posiciones del
Resultados de los partidos de la tercera fecha y posiciones del Brasileirão de 2026:
- Martes:
Vitória 1 Matheuzinho (52)
Flamengo 2 Erick Pulgar (15), Everton Cebolinha (45+4)
- Miércoles:
Mirassol 2 Fogaça (39), Negueba (52)
Cruzeiro 2 Wanderson (22), Kaio Jorge (85, de penal)
Chapecoense 3 Walter Clar (45), Doma (71), Ricoldi (90+1)
Coritiba 3 Breno Lopes (41, 57), Pedro Rocha (58)
Atlético Mineiro 3 Hulk (22), Ruan (70), Dudu (90+9)
Remo 3 Vitor Bueno (43), Yago Pikachu (87), Manga (90+3)
Sao Paulo 2 Lucas Moura (24, de penal), Jonathan Calleri (59)
Grémio 0
Vasco 0
Bahia 1 Luciano Juba (22)
- Jueves:
(22h00 GMT) Athletico Paranaense
Santos
(22h30 GMT) Fluminense
Botafogo
(23h00 GMT) Corinthians
Red Bull Bragantino
(00h30 GMT) Internacional
Palmeiras
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
1. Sao Paulo 7 3 2 1 0 5 2 3
2. Bahia 7 3 2 1 0 4 2 2
3. Red Bull Bragantino 6 2 2 0 0 2 0 2
4. Chapecoense 5 3 1 2 0 8 6 2
5. Mirassol 5 3 1 2 0 6 5 1
6. Palmeiras 4 2 1 1 0 7 3 4
7. Fluminense 4 2 1 1 0 3 2 1
8. Coritiba 4 3 1 1 1 5 5 0
9. Flamengo 4 3 1 1 1 4 4 0
10. Botafogo 3 2 1 0 1 7 5 2
11. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1
12. Grémio 3 3 1 0 2 6 7 -1
13. Vitória 3 3 1 0 2 4 7 -3
14. Atlético Mineiro 2 3 0 2 1 5 6 -1
15. Remo 2 3 0 2 1 5 7 -2
16. Internacional 1 2 0 1 1 1 2 -1
17. Santos 1 2 0 1 1 3 5 -2
18. Vasco 1 3 0 1 2 2 4 -2
19. Cruzeiro 1 3 0 1 2 3 8 -5
20. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1