Resultados y posiciones del Brasileirão 2026

Resultados de los partidos de la tercera fecha y posiciones del Brasileirão de 2026:

- Martes:

Vitória 1 Matheuzinho (52)

Flamengo 2 Erick Pulgar (15), Everton Cebolinha (45+4)

- Miércoles:

Mirassol 2 Fogaça (39), Negueba (52)

Cruzeiro 2 Wanderson (22), Kaio Jorge (85, de penal)

Chapecoense 3 Walter Clar (45), Doma (71), Ricoldi (90+1)

Coritiba 3 Breno Lopes (41, 57), Pedro Rocha (58)

Atlético Mineiro 3 Hulk (22), Ruan (70), Dudu (90+9)

Remo 3 Vitor Bueno (43), Yago Pikachu (87), Manga (90+3)

Sao Paulo 2 Lucas Moura (24, de penal), Jonathan Calleri (59)

Grémio 0

Vasco 0

Bahia 1 Luciano Juba (22)

- Jueves:

(22h00 GMT) Athletico Paranaense

Santos

(22h30 GMT) Fluminense

Botafogo

(23h00 GMT) Corinthians

Red Bull Bragantino

(00h30 GMT) Internacional

Palmeiras

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Sao Paulo 7 3 2 1 0 5 2 3

2. Bahia 7 3 2 1 0 4 2 2

3. Red Bull Bragantino 6 2 2 0 0 2 0 2

4. Chapecoense 5 3 1 2 0 8 6 2

5. Mirassol 5 3 1 2 0 6 5 1

6. Palmeiras 4 2 1 1 0 7 3 4

7. Fluminense 4 2 1 1 0 3 2 1

8. Coritiba 4 3 1 1 1 5 5 0

9. Flamengo 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Botafogo 3 2 1 0 1 7 5 2

11. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1

12. Grémio 3 3 1 0 2 6 7 -1

13. Vitória 3 3 1 0 2 4 7 -3

14. Atlético Mineiro 2 3 0 2 1 5 6 -1

15. Remo 2 3 0 2 1 5 7 -2

16. Internacional 1 2 0 1 1 1 2 -1

17. Santos 1 2 0 1 1 3 5 -2

18. Vasco 1 3 0 1 2 2 4 -2

19. Cruzeiro 1 3 0 1 2 3 8 -5

20. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1