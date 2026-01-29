Resultados y posiciones del Brasileirão 2026
Resultados de los partidos de la primera fecha del Brasileirão de 2026 y tabla de posiciones:
- Miércoles:
Atlético Mineiro 2 Victor Hugo (44), Kellven (73, en contra)
Palmeiras 2 Flaco López (26), Vitor Roque (84)
Internacional 0
Athletico Paranaense 1 Stiven Mendoza (9)
Coritiba 0
Red Bull Bragantino 1 Juninho Capixaba (90+3)
Vitória 2 Renato Kayser (59), Baralhas (78)
Remo 0
Fluminense 2 Nonato (47), Luciano Acosta (59)
Grémio 1 Carlos Vinicius (75)
Corinthians 1 Bidon (12)
Bahia 2 Lucas (31), Willian José (45, penal)
Chapecoense 4 Walter Clar (15, penal), Igor Meritão (73), Jean Carlos (80), Carvalheira (90)
Santos 2 Gabriel Menino (45), Alvaro Barreal (67)
São Paulo 2 Luciano (61), Danielzinho (71)
Flamengo 1 Gonzalo Plata (54)
- Jueves:
(23:00 GMT) Mirassol
Vasco
(00:30 GMT) Botafogo
Cruzeiro
Clasificación:
Pts PJ G E P GF GC dif
1. Chapecoense 3 1 1 0 0 4 2 2
2. Vitória 3 1 1 0 0 2 0 2
3. Bahia 3 1 1 0 0 2 1 1
. Fluminense 3 1 1 0 0 2 1 1
. São Paulo 3 1 1 0 0 2 1 1
6. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1
. Red Bull Bragantino 3 1 1 0 0 1 0 1
8. Atlético Mineiro 1 1 0 1 0 2 2 0
. Palmeiras 1 1 0 1 0 2 2 0
10. Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
. Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
. Mirassol 0 0 0 0 0 0 0 0
. Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1
. Flamengo 0 1 0 0 1 1 2 -1
. Grémio 0 1 0 0 1 1 2 -1
17. Coritiba 0 1 0 0 1 0 1 -1
. Internacional 0 1 0 0 1 0 1 -1
19. Santos 0 1 0 0 1 2 4 -2
20. Remo 0 1 0 0 1 0 2 -2