Resultados y posiciones del Brasileirão 2026

Resultados de los partidos de la primera fecha del Brasileirão de 2026 y tabla de posiciones:

- Miércoles:

Atlético Mineiro 2 Victor Hugo (44), Kellven (73, en contra)

Palmeiras 2 Flaco López (26), Vitor Roque (84)

Internacional 0

Athletico Paranaense 1 Stiven Mendoza (9)

Coritiba 0

Red Bull Bragantino 1 Juninho Capixaba (90+3)

Vitória 2 Renato Kayser (59), Baralhas (78)

Remo 0

Fluminense 2 Nonato (47), Luciano Acosta (59)

Grémio 1 Carlos Vinicius (75)

Corinthians 1 Bidon (12)

Bahia 2 Lucas (31), Willian José (45, penal)

Chapecoense 4 Walter Clar (15, penal), Igor Meritão (73), Jean Carlos (80), Carvalheira (90)

Santos 2 Gabriel Menino (45), Alvaro Barreal (67)

São Paulo 2 Luciano (61), Danielzinho (71)

Flamengo 1 Gonzalo Plata (54)

- Jueves:

(23:00 GMT) Mirassol

Vasco

(00:30 GMT) Botafogo

Cruzeiro

Clasificación:

Pts PJ G E P GF GC dif

1. Chapecoense 3 1 1 0 0 4 2 2

2. Vitória 3 1 1 0 0 2 0 2

3. Bahia 3 1 1 0 0 2 1 1

. Fluminense 3 1 1 0 0 2 1 1

. São Paulo 3 1 1 0 0 2 1 1

6. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1

. Red Bull Bragantino 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Atlético Mineiro 1 1 0 1 0 2 2 0

. Palmeiras 1 1 0 1 0 2 2 0

10. Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0

. Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0

. Mirassol 0 0 0 0 0 0 0 0

. Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Flamengo 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Grémio 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Coritiba 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Internacional 0 1 0 0 1 0 1 -1

19. Santos 0 1 0 0 1 2 4 -2

20. Remo 0 1 0 0 1 0 2 -2