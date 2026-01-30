Resultados y posiciones del Brasileirão 2026

Resultados de los partidos de la primera fecha del Brasileirão de 2026 y tabla de posiciones:

- Miércoles:

Atlético Mineiro 2 Victor Hugo (44), Kellven (73, en contra)

Palmeiras 2 Flaco López (26), Vitor Roque (84)

Internacional 0

Athletico Paranaense 1 Stiven Mendoza (9)

Coritiba 0

Red Bull Bragantino 1 Juninho Capixaba (90+3)

Vitória 2 Renato Kayser (59), Baralhas (78)

Remo 0

Fluminense 2 Nonato (47), Luciano Acosta (59)

Grémio 1 Carlos Vinicius (75)

Corinthians 1 Bidon (12)

Bahia 2 Lucas (31), Willian José (45, penal)

Chapecoense 4 Walter Clar (15, penal), Igor Meritão (73), Jean Carlos (80), Carvalheira (90)

Santos 2 Gabriel Menino (45), Alvaro Barreal (67)

São Paulo 2 Luciano (61), Danielzinho (71)

Flamengo 1 Gonzalo Plata (54)

- Jueves:

Mirassol 2 Carlos Cuesta (31, en contra), Carlos Eduardo (53)

Vasco 1 Coutinho (20)

Botafogo 4 Danilo (48, 85), Matheus Martins (76), Artur (90+1)

Cruzeiro 0

Clasificación:

Pts PJ G E P GF GC dif

1. Botafogo 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Chapecoense 3 1 1 0 0 4 2 2

3. Vitória 3 1 1 0 0 2 0 2

4. Bahia 3 1 1 0 0 2 1 1

. Fluminense 3 1 1 0 0 2 1 1

. Mirassol 3 1 1 0 0 2 1 1

. Sao Paulo 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1

. Red Bull Bragantino 3 1 1 0 0 1 0 1

10. Atlético Mineiro 1 1 0 1 0 2 2 0

. Palmeiras 1 1 0 1 0 2 2 0

12. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Flamengo 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Gremio 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Vasco 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Coritiba 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Internacional 0 1 0 0 1 0 1 -1

18. Santos 0 1 0 0 1 2 4 -2

19. Remo 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Cruzeiro 0 1 0 0 1 0 4 -4