LA NACION

Resultados y posiciones del Brasileirão

Resultados de los partidos de la segunda fecha y posiciones del...

Resultados y posiciones del Brasileirão
Resultados y posiciones del Brasileirão

Resultados de los partidos de la segunda fecha y posiciones del Brasileirão de 2026:

- Miércoles:

Flamengo 1 Giorgian De Arrascaeta (68, de penal)

Internacional 1 Rafael Borré (45+2)

Red Bull Bragantino 1 Gustavinho (38)

Atlético Mineiro 0

Santos 1 Zé Rafael (45+5)

São Paulo 1 Jonathan Calleri (66)

Remo 2 Joao Pedro (8), Alef Manga (39)

Mirassol 2 Formiga (81), Fogaca (89)

Palmeiras 5 Murilo (24), Gustavo Gomez (28), Mauricio (45+5), Allan (63), Ramón Sosa (80)

Vitória 1 Dudu (56)

Grémio 5 Carlos Vinicius (26, 50, 57, de penal), Tetê (60), Edenilson (79)

Botafogo 3 Arthur Cabral (17), Danilo (36, 86)

- Jueves:

Bahia

Fluminense

Vasco

Chapecoense

Cruzeiro

Coritiba

- 19 de febrero:

Athletico Paranaense

Corinthians

Clasificación:

Pts J G E P GF GC dif

1. Red Bull Bragantino 6 2 2 0 0 2 0 2

2. Palmeiras 4 2 1 1 0 7 3 4

3. Mirassol 4 2 1 1 0 4 3 1

4. São Paulo 4 2 1 1 0 3 2 1

5. Botafogo 3 2 1 0 1 7 5 2

6. Chapecoense 3 1 1 0 0 4 2 2

7. Grémio 3 2 1 0 1 6 5 1

8. Bahia 3 1 1 0 0 2 1 1

. Fluminense 3 1 1 0 0 2 1 1

10. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1

11. Vitória 3 2 1 0 1 3 5 -2

12. Atlético Mineiro 1 2 0 1 1 2 3 -1

. Flamengo 1 2 0 1 1 2 3 -1

14. Internacional 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Santos 1 2 0 1 1 3 5 -2

16. Remo 1 2 0 1 1 2 4 -2

17. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Vasco da Gama 0 1 0 0 1 1 2 -1

19. Coritiba 0 1 0 0 1 0 1 -1

20. Cruzeiro 0 1 0 0 1 0 4 -4

AFP
Conforme a
The Trust Project