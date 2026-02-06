Resultados y posiciones del Brasileirão
Resultados de los partidos de la segunda fecha y posiciones del
Resultados de los partidos de la segunda fecha y posiciones del Brasileirão de 2026:
- Miércoles:
Flamengo 1 Giorgian De Arrascaeta (68, de penal)
Internacional 1 Rafael Borré (45+2)
Red Bull Bragantino 1 Gustavinho (38)
Atlético Mineiro 0
Santos 1 Zé Rafael (45+5)
São Paulo 1 Jonathan Calleri (66)
Remo 2 Joao Pedro (8), Alef Manga (39)
Mirassol 2 Formiga (81), Fogaca (89)
Palmeiras 5 Murilo (24), Gustavo Gomez (28), Mauricio (45+5), Allan (63), Ramón Sosa (80)
Vitória 1 Dudu (56)
Grémio 5 Carlos Vinicius (26, 50, 57, de penal), Tetê (60), Edenilson (79)
Botafogo 3 Arthur Cabral (17), Danilo (36, 86)
- Jueves:
Bahia 1 Kike Olivera (77)
Fluminense 1 Kennedy (20)
Vasco da Gama 1 José Luis Rodríguez (55)
Chapecoense 1 Jean Carlos (90+1)
Cruzeiro 1 Matheus Pereira (19)
Coritiba 2 Joaquín Lavega (45), Breno Lopes (53)
- 19 de febrero:
Athletico Paranaense
Corinthians
Clasificación:
Pts J G E P GF GC dif
1. Red Bull Bragantino 6 2 2 0 0 2 0 2
2. Palmeiras 4 2 1 1 0 7 3 4
3. Chapecoense 4 2 1 1 0 5 3 2
4. Mirassol 4 2 1 1 0 4 3 1
5. Bahia 4 2 1 1 0 3 2 1
. Fluminense 4 2 1 1 0 3 2 1
7. Sao Paulo 4 2 1 1 0 3 2 1
8. Botafogo 3 2 1 0 1 7 5 2
9. Gremio 3 2 1 0 1 6 5 1
10. Athletico Paranaense 3 1 1 0 0 1 0 1
11. Coritiba 3 2 1 0 1 2 2 0
12. Vitória 3 2 1 0 1 3 5 -2
13. Atlético Mineiro 1 2 0 1 1 2 3 -1
. Flamengo 1 2 0 1 1 2 3 -1
. Vasco da Gama 1 2 0 1 1 2 3 -1
16. Internacional 1 2 0 1 1 1 2 -1
17. Santos 1 2 0 1 1 3 5 -2
18. Remo 1 2 0 1 1 2 4 -2
19. Corinthians 0 1 0 0 1 1 2 -1
20. Cruzeiro 0 2 0 0 2 1 6 -5