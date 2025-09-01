Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la séptima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

Pumas UNAM 1 Atlas 0 Tijuana 3 Necaxa 0

Jugaron el sábado: León 3 Querétaro 0 Santos Laguna 0 Tigres UANL 1 Guadalajara 1 Cruz Azul 2 América 2 Pachuca 0

Jugaron el viernes: Bravos Ciudad Juárez 1 Mazatlán 0 Atlético San Luis 1 Toluca 3 Puebla 2 Monterrey 4

Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Monterrey 7 6 0 1 17 9 8 18 América 7 5 2 0 15 6 9 17 Cruz Azul 7 5 2 0 15 8 7 17 ** Tigres UANL 6 4 1 1 16 8 8 13 Toluca 7 4 1 2 16 10 6 13 Pachuca 7 4 1 2 11 7 4 13 Tijuana 7 3 3 1 13 9 4 12 Bravos Ciudad Juárez 7 3 2 2 7 7 0 11 León 7 3 1 3 8 9 -1 10 Pumas UNAM 7 2 3 2 7 8 -1 9 Santos Laguna 7 2 0 5 9 11 -2 6 Mazatlán 7 1 3 3 8 10 -2 6 Atlético de San Luis 7 2 0 5 10 13 -3 6 Atlas 7 1 2 4 12 19 -7 5 Necaxa 7 1 2 4 6 13 -7 5 ** Guadalajara 6 1 1 4 9 12 -3 4 Querétaro 7 1 1 5 7 15 -8 4 Puebla 7 1 1 5 6 18 -12 4

** Tienen un partido pendiente

