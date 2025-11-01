Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

LA NACION

CIUDAD DE MÉXICO, 31 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la decimosexta y penúltima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Necaxa 4 Santos Laguna 1 Atlético de San Luis 1 Bravos Ciudad Juárez 2 Puebla 0 Cruz Azul 3 Juegan el sábado: Atlas vs Toluca Monterrey vs Tigres UANL América vs León Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Tijuana Querétaro vs Mazatlán Pachuca vs Guadalajara Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** Cruz Azul 16 10 5 1 30 17 13 35 ** Toluca 15 10 3 2 41 18 23 33 ** Tigres UANL 15 9 5 1 31 14 17 32 ** América 15 9 4 2 31 16 15 31 ** Monterrey 15 9 3 3 30 24 6 30 Guadalajara 15 7 2 6 24 20 4 23 Bravos Ciudad Juárez 16 6 5 5 26 26 0 23 Pachuca 15 6 4 5 21 19 2 22 Tijuana 15 5 6 4 26 19 7 21 Santos Laguna 16 5 2 9 21 28 -7 17 Atlético de San Luis 16 5 1 10 24 26 -2 16 Necaxa 16 4 4 8 23 31 -8 16 Atlas 15 4 4 7 24 33 -9 16 Pumas UNAM 15 3 6 6 17 22 -5 15 Querétaro 15 4 2 9 16 28 -12 14 Mazatlán 15 2 7 6 19 27 -8 13 León 15 3 4 8 13 27 -14 13 Puebla 16 2 3 11 19 41 -22 9 ** Clasifica a postemporada, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

