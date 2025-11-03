Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 2 nov (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la decimosexta y penúltima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Pumas UNAM 4 Tijuana 1 Querétaro 1 Mazatlán 0 Pachuca 0 Guadalajara 1 Jugaron el sábado: Atlas 0 Toluca 0 Monterrey 1 Tigres UANL 1 América 2 León 0 Jugaron el viernes: Necaxa 4 Santos Laguna 1 Atlético de San Luis 1 Bravos Ciudad Juárez 2 Puebla 0 Cruz Azul 3 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** Cruz Azul 16 10 5 1 30 17 13 35 ** Toluca 16 10 4 2 41 18 23 34 ** América 16 10 4 2 33 16 17 34 ** Tigres UANL 16 9 6 1 32 15 17 33 ** Monterrey 16 9 4 3 31 25 6 31 Guadalajara 16 8 2 6 25 20 5 26 Bravos Ciudad Juárez 16 6 5 5 26 26 0 23 Pachuca 16 6 4 6 21 20 1 22 Tijuana 16 5 6 5 27 23 4 21 Pumas UNAM 16 4 6 6 21 23 -2 18 Santos Laguna 16 5 2 9 21 28 -7 17 Atlas 16 4 5 7 24 33 -9 17 Querétaro 16 5 2 9 17 28 -11 17 Atlético de San Luis 16 5 1 10 24 26 -2 16 Necaxa 16 4 4 8 23 31 -8 16 Mazatlán 16 2 7 7 19 28 -9 13 León 16 3 4 9 13 29 -16 13 Puebla 16 2 3 11 19 41 -22 9 ** Clasifica a postemporada, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)