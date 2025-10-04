Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la duodécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Necaxa 0 Pachuca 1 Mazatlán 2 Atlético de San Luis 1 Atlas 3 Bravos Ciudad Juárez 1 Juegan el sábado: Querétaro vs Puebla León vs Toluca Tigres UANL vs Cruz Azul América vs Santos Laguna Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Guadalajara Tijuana vs Monterrey Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Toluca 11 8 1 2 31 14 17 25 Monterrey 11 8 1 2 23 17 6 25 América 11 7 3 1 23 11 12 24 Cruz Azul 11 7 3 1 21 14 7 24 Tigres UANL 11 6 4 1 21 9 12 22 Pachuca 12 6 2 4 16 13 3 20 Tijuana 11 5 4 2 21 11 10 19 Bravos Ciudad Juárez 12 5 3 4 16 15 1 18 Guadalajara 11 4 2 5 16 17 -2 14 Pumas UNAM 11 3 4 4 14 17 -3 13 Atlas 12 3 4 5 21 27 -6 13 León 11 3 3 5 10 18 -8 12 Mazatlán 12 2 5 5 15 21 -6 11 Atlético de San Luis 12 3 1 8 17 20 -3 10 Santos Laguna 11 3 1 7 13 18 -5 10 Necaxa 12 2 3 7 11 21 -10 9 Querétaro 11 2 2 7 11 20 -9 8 Puebla 11 1 2 8 9 26 -17 5 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)