Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 4 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la duodécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Querétaro 3 Puebla 1 León 2 Toluca 4 Tigres UANL 1 Cruz Azul 1 América 3 Santos Laguna 0 Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Guadalajara Tijuana vs Monterrey Jugaron el viernes: Necaxa 0 Pachuca 1 Mazatlán 2 Atlético de San Luis 1 Atlas 3 Bravos Ciudad Juárez 1 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Toluca 12 9 1 2 35 16 19 28 América 12 8 3 1 26 11 15 27 Cruz Azul 12 7 4 1 22 15 7 25 Monterrey 11 8 1 2 23 17 6 25 Tigres UANL 12 6 5 1 22 10 12 23 Pachuca 12 6 2 4 16 13 3 20 Tijuana 11 5 4 2 21 11 10 19 Bravos Ciudad Juárez 12 5 3 4 16 15 1 18 Guadalajara 11 4 2 5 16 17 -2 14 Pumas UNAM 11 3 4 4 14 17 -3 13 Atlas 12 3 4 5 21 27 -6 13 León 12 3 3 6 12 22 -10 12 Mazatlán 12 2 5 5 15 21 -6 11 Querétaro 12 3 2 7 14 21 -7 11 Atlético de San Luis 12 3 1 8 17 20 -3 10 Santos Laguna 12 3 1 8 13 21 -8 10 Necaxa 12 2 3 7 11 21 -10 9 Puebla 12 1 2 9 10 29 -19 5 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)