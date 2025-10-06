Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 5 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la duodécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Pumas UNAM 1 Guadalajara 2 Tijuana 2 Monterrey 2 Jugaron el sábado: Querétaro 3 Puebla 1 León 2 Toluca 4 Tigres UANL 1 Cruz Azul 1 América 3 Santos Laguna 0 Jugaron el viernes: Necaxa 0 Pachuca 1 Mazatlán 2 Atlético de San Luis 1 Atlas 3 Bravos Ciudad Juárez 1 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Toluca 12 9 1 2 35 16 19 28 América 12 8 3 1 26 11 15 27 Monterrey 12 8 2 2 25 19 6 26 Cruz Azul 12 7 4 1 22 15 7 25 Tigres UANL 12 6 5 1 22 10 12 23 Tijuana 12 5 5 2 23 13 10 20 Pachuca 12 6 2 4 16 13 3 20 Bravos Ciudad Juárez 12 5 3 4 16 15 1 18 Guadalajara 12 5 2 5 18 18 0 17 Pumas UNAM 12 3 4 5 15 19 -4 13 Atlas 12 3 4 5 21 27 -6 13 León 12 3 3 6 12 22 -10 12 Mazatlán 12 2 5 5 15 21 -6 11 Querétaro 12 3 2 7 14 21 -7 11 Atlético de San Luis 12 3 1 8 17 20 -3 10 Santos Laguna 12 3 1 8 13 21 -8 10 Necaxa 12 2 3 7 11 21 -10 9 Puebla 12 1 2 9 10 29 -19 5 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)