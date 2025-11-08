Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 7 nov (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la decimoséptima y última jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:
Bravos Ciudad Juárez 1 Querétaro 2
Tijuana 2 Atlas 0
Mazatlán 1 Necaxa 1
Juegan el sábado:
Tigres UANL vs Atlético de San Luis
Guadalajara vs Monterrey
León vs Puebla
Toluca vs América
Cruz Azul vs Pumas UNAM
Juegan el domingo:
Santos Laguna vs Pachuca
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
** Cruz Azul 16 10 5 1 30 17 13 35
** Toluca 16 10 4 2 41 18 23 34
** América 16 10 4 2 33 16 17 34
** Tigres UANL 16 9 6 1 32 15 17 33
** Monterrey 16 9 4 3 31 25 6 31
** Guadalajara 16 8 2 6 25 20 5 26
++ Tijuana 17 6 6 5 29 23 6 24
++ Bravos Juárez 17 6 5 6 27 28 -1 23
++ Pachuca 16 6 4 6 21 20 1 22
Querétaro 17 6 2 9 19 29 -10 20
Pumas UNAM 16 4 6 6 21 23 -2 18
Santos Laguna 16 5 2 9 21 28 -7 17
Necaxa 17 4 5 8 24 32 -8 17
Atlas 17 4 5 8 24 35 -11 17
Atlético de San Luis 16 5 1 10 24 26 -2 16
Mazatlán 17 2 8 7 20 29 -9 14
León 16 3 4 9 13 29 -16 13
Puebla 16 2 3 11 19 41 -22 9
** Clasifica a postemporada, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.
++ Jugarán el "Play-In", fase en la que el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada.
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
