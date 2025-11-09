Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 8 nov (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la decimoséptima y última jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Tigres UANL 3 Atlético de San Luis 1 Guadalajara 4 Monterrey 2 León 1 Puebla 2 Toluca 2 América 0 Cruz Azul 2 Pumas UNAM 3 Juegan el domingo: Santos Laguna vs Pachuca Jugaron el viernes: Bravos Ciudad Juárez 1 Querétaro 2 Tijuana 2 Atlas 0 Mazatlán 1 Necaxa 1 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** Toluca 17 11 4 2 43 18 25 37 ** Tigres UANL 17 10 6 1 35 16 19 36 ** Cruz Azul 17 10 5 2 32 20 12 35 ** América 17 10 4 3 33 18 15 34 ** Monterrey 17 9 4 4 33 29 4 31 ** Guadalajara 17 9 2 6 29 22 7 29 ++ Tijuana 17 6 6 5 29 23 6 24 ++ Bravos Juárez 17 6 5 6 27 28 -1 23 ++ Pachuca 16 6 4 6 21 20 1 22 ++ Pumas UNAM 17 5 6 6 24 25 -1 21 Querétaro 17 6 2 9 19 29 -10 20 Santos Laguna 16 5 2 9 21 28 -7 17 Necaxa 17 4 5 8 24 32 -8 17 Atlas 17 4 5 8 24 35 -11 17 Atlético de San Luis 17 5 1 11 25 29 -4 16 Mazatlán 17 2 8 7 20 29 -9 14 León 17 3 4 10 14 31 -17 13 Puebla 17 3 3 11 21 42 -21 12 ** Clasifica a postemporada, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. ++ Jugarán el "Play-In", fase en la que el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

