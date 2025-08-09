Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago (Reuters) - Resultado del partido disputado el viernes y posiciones en la cuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Tigres UANL 7 Puebla 0 Juegan el sábado: América vs Querétaro Atlas vs Pachuca Mazatlán vs Tijuana Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Necaxa Santos Laguna vs Guadalajara Juegan el lunes: León vs Monterrey Bravos Ciudad Juárez vs Toluca Atlético San Luis vs Cruz Azul Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** Tigres UANL 3 3 0 0 12 3 9 9 Pachuca 3 3 0 0 7 2 5 9 Toluca 3 2 0 1 10 7 3 6 Monterrey 3 2 0 1 4 4 0 6 Cruz Azul 3 1 2 0 7 4 3 5 América 3 1 2 0 5 3 2 5 Necaxa 3 1 1 1 5 5 0 4 Mazatlán 3 1 1 1 2 2 0 4 Atlas 3 1 1 1 7 8 -1 4 Tijuana 3 1 1 1 3 4 -1 4 Santos Laguna 3 1 0 2 5 5 0 3 ** Guadalajara 2 1 0 1 4 4 0 3 Atlético de San Luis 3 1 0 2 4 5 -1 3 Pumas UNAM 3 1 0 2 4 6 -2 3 León 3 1 0 2 2 5 -3 3 Puebla 4 1 0 3 4 12 -8 3 Bravos Ciudad Juárez 3 0 2 1 2 3 -1 2 Querétaro 3 0 0 3 1 6 -5 0 ** Tienen un partido pendiente (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)