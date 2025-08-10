Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la cuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: América 1 Querétaro 0 Atlas 0 Pachuca 3 Mazatlán 2 Tijuana 2 Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Necaxa Santos Laguna vs Guadalajara Juegan el lunes: León vs Monterrey Bravos Ciudad Juárez vs Toluca Atlético San Luis vs Cruz Azul Jugaron el viernes: Tigres UANL 7 Puebla 0 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Pachuca 4 4 0 0 10 2 8 12 ** Tigres UANL 3 3 0 0 12 3 9 9 América 4 2 2 0 6 3 3 8 Toluca 3 2 0 1 10 7 3 6 Monterrey 3 2 0 1 4 4 0 6 Cruz Azul 3 1 2 0 7 4 3 5 Mazatlán 4 1 2 1 4 4 0 5 Tijuana 4 1 2 1 5 6 -1 5 Necaxa 3 1 1 1 5 5 0 4 Atlas 4 1 1 2 7 11 -4 4 Santos Laguna 3 1 0 2 5 5 0 3 ** Guadalajara 2 1 0 1 4 4 0 3 Atlético de San Luis 3 1 0 2 4 5 -1 3 Pumas UNAM 3 1 0 2 4 6 -2 3 León 3 1 0 2 2 5 -3 3 Puebla 4 1 0 3 4 12 -8 3 Bravos Ciudad Juárez 3 0 2 1 2 3 -1 2 Querétaro 4 0 0 4 1 7 -6 0 ** Tienen un partido pendiente (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)