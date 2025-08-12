Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el lunes y posiciones en la cuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

León 1 Monterrey 3

Bravos Ciudad Juárez 0 Toluca 2

Atlético San Luis 1 Cruz Azul 2

Jugaron el domingo:

Pumas UNAM 1 Necaxa 1

Santos Laguna 1 Guadalajara 0

Jugaron el sábado:

América 1 Querétaro 0

Atlas 0 Pachuca 3

Mazatlán 2 Tijuana 2

Jugaron el viernes:

Tigres UANL 7 Puebla 0

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Pachuca 4 4 0 0 10 2 8 12

Tigres UANL 3 3 0 0 12 3 9 9

Toluca 4 3 0 1 12 7 5 9

Monterrey 4 3 0 1 7 5 2 9

Cruz Azul 4 2 2 0 9 5 4 8

América 4 2 2 0 6 3 3 8

Santos Laguna 4 2 0 2 6 5 1 6

Necaxa 4 1 2 1 6 6 0 5

Mazatlán 4 1 2 1 4 4 0 5

Tijuana 4 1 2 1 5 6 -1 5

Pumas UNAM 4 1 1 2 5 7 -2 4

Atlas 4 1 1 2 7 11 -4 4

Guadalajara 3 1 0 2 4 5 -1 3

Atlético de San Luis 4 1 0 3 5 7 -2 3

León 4 1 0 3 3 8 -5 3

Puebla 4 1 0 3 4 12 -8 3

Bravos Ciudad Juárez 4 0 2 2 2 5 -3 2

Querétaro 4 0 0 4 1 7 -6 0

Tienen un partido pendiente

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)