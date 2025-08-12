Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el lunes y posiciones en la cuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:
León 1 Monterrey 3
Bravos Ciudad Juárez 0 Toluca 2
Atlético San Luis 1 Cruz Azul 2
Jugaron el domingo:
Pumas UNAM 1 Necaxa 1
Santos Laguna 1 Guadalajara 0
Jugaron el sábado:
América 1 Querétaro 0
Atlas 0 Pachuca 3
Mazatlán 2 Tijuana 2
Jugaron el viernes:
Tigres UANL 7 Puebla 0
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Pachuca 4 4 0 0 10 2 8 12
Tigres UANL 3 3 0 0 12 3 9 9
Toluca 4 3 0 1 12 7 5 9
Monterrey 4 3 0 1 7 5 2 9
Cruz Azul 4 2 2 0 9 5 4 8
América 4 2 2 0 6 3 3 8
Santos Laguna 4 2 0 2 6 5 1 6
Necaxa 4 1 2 1 6 6 0 5
Mazatlán 4 1 2 1 4 4 0 5
Tijuana 4 1 2 1 5 6 -1 5
Pumas UNAM 4 1 1 2 5 7 -2 4
Atlas 4 1 1 2 7 11 -4 4
Guadalajara 3 1 0 2 4 5 -1 3
Atlético de San Luis 4 1 0 3 5 7 -2 3
León 4 1 0 3 3 8 -5 3
Puebla 4 1 0 3 4 12 -8 3
Bravos Ciudad Juárez 4 0 2 2 2 5 -3 2
Querétaro 4 0 0 4 1 7 -6 0
Tienen un partido pendiente
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
Otras noticias de Fútbol Internacional
- 1
Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero
- 2
Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”
- 3
A cuánto cotizó el dólar este lunes 11 de agosto
- 4
Gustavo Bermúdez: su vuelta al teatro, su historia de amor con Verónica Varano y la presión que sintió siendo galán